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黛妃好友批「王冠」不尊敬 哈利被要求與Netflix解約

記者蘇詠智／即時報導
潔蜜瑪罕退出「王冠」的編劇行列，認為該劇對自己的昔日友人不夠尊重與同情。（路透資料照片）
潔蜜瑪罕退出「王冠」的編劇行列，認為該劇對自己的昔日友人不夠尊重與同情。（路透資料照片）

Netflix話題大戲「王冠」再掀風波，由於第5季將呈現更多黛安娜王妃的不幸婚姻生活，原創人彼得摩根本來聘請黛妃生前友人潔蜜瑪罕幫忙合寫劇本，兩人年初更爆出緋聞，據傳彼得因此與原先的女友—「王冠」中扮演柴契爾夫人的姬蓮安德森分手，但潔蜜瑪近日不但離開「王冠」團隊，更要求把名字從工作人員表中撤下，對外表示：「這戲對我朋友的描述並不夠尊重，也不如我期待的那麼同情，我不想再繼續支持。」

據傳「王冠」第5季的高潮戲將會是黛安娜那場驚動全球的「婚姻中有3個人有點擠」電視專訪，且會提到她與查爾斯離婚之後，和外科醫生哈斯納罕、花花公子小開法伊德等的戀情，勢必再挑動英國皇室的敏感神經。潔蜜瑪罕曾與黛安娜一起到巴基斯坦慰問當地兒童，頗有交情，她自稱原先答應「王冠」的合作邀請，是希望故友的生平能夠很精確呈現，最後卻並非如此。在她退出「王冠」後，和彼得摩根的戀情也跟著結束，彼得據傳已回到姬蓮身邊。

連友人都可以為力挺黛妃與「王冠」切割，她的兒子反而做不到？向來抨擊哈利王子與妻子梅根相當嚴厲的皇室專家安琪拉勒文，要求哈利應該趕快與製播「王冠」的Netflix解約，彼此曾簽下高達1億1200萬英鎊的合約，哈利和梅根要幫Netflix製作節目，但安琪拉質問哈利：「到底什麼比較重要？錢，還是幫你媽媽聲援？」

黛安娜（左）生前與兒子哈利的關係親密。（路透資料照片）
黛安娜（左）生前與兒子哈利的關係親密。（路透資料照片）
哈利王子。（路透資料照片）
哈利王子。（路透資料照片）
黛安娜（左）曾與潔蜜瑪罕一起到巴基斯坦訪問。（路透資料照片）
黛安娜（左）曾與潔蜜瑪罕一起到巴基斯坦訪問。（路透資料照片）

哈利 Netflix 黛妃

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