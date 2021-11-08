中共管不了...黃明志用NFT賣歌 3小時售完賺90萬

黃明志。記者李政龍／攝影

以「玻璃心」一曲引起高度討論的歌手黃明志7日宣布製作NFT ，並打造全新歌曲上架交易平台。他認為，NFT能擺脫中介機構的控制，連中共 政府也管不了，沒想到3小時火速售光。

黃明志與歌手陳芳語合唱的「玻璃心」引起高度討論，7日黃明志又在YouTube新影片宣布新消息。

他以「用NFT對抗世界」為題發出新影片，強調創作者的音樂、作品若在平台販售，都會遭平台、中間人抽一筆，當發現有去中心化技術的虛擬貨幣 及NFT（非同質化代幣）機制後，彷彿有對抗世界體制的熱血。

影片來源：YouTube Namewee

黃明志認為，NFT與創作者之間關係，既不會受到 YouTube等既有平台對內容進行審查，各國政府也無法進行管控，「就連中共政府也管不了。」因此，他為NFT創作1首歌曲GO NFT，並拍下20張對銀行等機構的照片，上傳到NFT平台販售。

上架的GO NFT全數作品竟在3小時內售光，黃明志在臉書（Facebook）貼文寫道「一覺醒來我變成了大富翁…老實說我有一點不知所措。但我承諾過這筆錢我一定不會把它轉換成現金，無論賺了多少，它將會永遠在虛擬世界裡面流通。對抗世界銀行！」

以太幣數據平台Etherscan顯示，黃明志的NFT收益至8日下午1時已突破美金90萬元。

黃明志今天宣布，除已上架附上序號製成的「玻璃心」NFT，歌曲「飆高音」也將於14日上傳到NFT平台販售，序號限量20首，不會再推出，「搞藝術很不容易，感謝大家用行動支持藝術創作者，也祝各位幣圈的朋友發大財。」

對於有網友質疑炒作貨幣，黃明志告訴中央社記者，他只是藝術創作者，如何炒作，他與他的團隊都不太了解，「對我而言，作品能夠有買家，就代表作品能夠延續創作的生命。非常感謝所有支持藝術創作的朋友。在創作的道路上大家都很不容易，NFT是一個很好的平台來幫助藝術創作者增加收入。」

黃明志表示，得知現在的銷售成績，讓藝術創作人看到希望。在這個受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的艱苦日子，很多藝術創作朋友都有點撐不下去，很高興他能讓大家看到一絲曙光，在這條藝術創作道路上堅持下去。