馮迪索喊話巨石強森：「玩命關頭10」非回來不可

馮迪索（左）和巨石強森曾合作數集「玩命關頭」影片，後來卻撕破臉。(取材自IMDb)

「玩命關頭」（Fast & Furious）系列馮迪索（Vin Diesel）、巨石強森 （Dwayne Johnson）不和終將畫下句點？馮迪索在社群網站 上發文喊話，要巨石強森回歸第10集、一起為全系列留下最完美的結局，還抬出保羅沃克(Paul Walker)和自己的孩子們「情緒勒索」，現在就看巨石強森如何接球。

原本都被預期是「阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接班人」的馮迪索和巨石強森，盛傳早有心結，但巨石強森加入「玩命關頭5」，票房、口碑都再創高峰，因此也就繼續和馮迪索合作，成為該系列又一不可或缺重要成員，看似和馮迪索「化敵為友」。直到「玩命關頭8」拍攝時巨石強森突然在社群網站上發文批評片中某男演員根本是膽小鬼又不專業，外界都懷疑是在暗諷馮迪索，此後雙方不和正式搬上檯面，常常隔空交火，還牽扯進一些該系列其他演員，內鬥得有點難看。

巨石強森在「玩命關頭8」之後只和傑森史塔森（Jason Statham）攜手番外篇「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw），第9集就沒參與。今夏馮迪索在「玩命關頭9」開出票房佳績時稱對巨石強森是用一種「嚴厲的愛」在逼他表演得恰如其份，尤其很多觀眾從他在職業摔角時期就認識他，要想辦法讓他們對他過去的印象拋開、認同他扮演的角色，所以會用很多方法去激發他。巨石強森則諷刺回應：「笑死人了，我想大家都覺得很想笑吧？好吧，到此為止，祝他們第9集、第10集、第11集，想再拍多少集都順利，反正都不會有我。」

雖然巨石強森已經講得很明白，馮迪索先拋出求和的橄欖枝，寫道：「我的小弟杜韋恩（巨石強森本名），時間到了，全世界都在期待『玩命關頭10』大結局，你知道我小孩在家裡都還叫你杜韋恩叔叔，也沒有哪一次過節你們彼此沒互相祝福……但時間真的到了，各方等著我們留下最棒的文化遺產。幾年前我跟你說過，我會實現對保羅（沃克）的承諾，我發誓我們會把『玩命關頭』在第10集大結局拍出最好的成績。我是出於愛才這麼說，可是你必須來，不要把這系列丟在一邊，你還有很重要的角色要演，哈柏斯非你不可，我希望你克服一切來完成你的使命。」

馮迪索免不了還是要擺出老大哥的口氣，也許可能又會踩到巨石強森的痛腳，可是巨石強森也不一定願給外界「不給面子、破壞圓滿結局」的觀感，大家都在等著看他怎麼回應。