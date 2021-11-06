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龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

記者蘇詠智／綜合報導
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）

丹尼爾克雷格(Daniel Craig)主演的最後一部龐德片「007 生死交戰」(No Time to Die)，全球上映一個月以來票房飆破6億1000萬美元，堪稱新冠肺炎疫情期間最熱賣的大片之一，尤其他和前面5位龐德前輩都不一樣的退場方式，更是觀眾熱烈討論的話題。近期推出的該片專書中揭露，丹尼爾早在15年前要接演龐德時，就已經與製片人芭芭布洛柯利(Barbara Broccoli)、麥可威爾森(Michael G. Wilson)提過他想要的退場方式，顯然一直以來，他所扮演的龐德最終命運早就註定。

「007 生死交戰」因為新冠肺炎導致上映檔期數度延遲，晚了一年半才和觀眾見面，事實上在拍攝時，劇組就為了保守結局秘密，決定只有極少數情節相關人員拿到真的劇本，其他多數人手上都是假的劇本，結局變成龐德由於一連串功勞被封爵。這也是史上第一回，劇組需要刻意隱瞞一些情節，避免降低給外界的震撼。

其實製片單位那麼小心也是情有可原，上一集「007：惡魔四伏」(Spectre)在推出的幾個月前，就由於駭客入侵索尼影業的電子郵件系統，使一大堆情節發展提前曝光，要再重拍或修改都來不及，吃過一次虧之後，「007 生死交戰」的大秘密就被保護得更嚴，沒有太早外洩。

龐德 新冠肺炎 疫情

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