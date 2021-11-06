我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅根致電共和黨參議員 籲支持有薪產假

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

菲律賓佳麗捷報 連奪兩項國際選美后冠

中央社馬尼拉6日專電
來自菲律賓的蒙塔尼（Maureen Montagne）今天摘下全球小姐后冠。(圖截取自蒙塔尼臉書)
來自菲律賓的蒙塔尼（Maureen Montagne）今天摘下全球小姐后冠。(圖截取自蒙塔尼臉書)

菲律賓近日在國際選美舞台連傳捷報，繼歐貝涅達（Cindy Obeñita）上周贏得洲際小姐寶座後，另一名佳麗蒙塔尼（Maureen Montagne）今天也摘下全球小姐后冠。

ABS-CBN新聞台和GMA新聞網報導，上一次菲律賓佳麗接連奪下國際選美冠軍是在2017年，由具有華人血統的伊巴斯柯（Karen Ibasco）和馬奎斯（Winwyn Marquez）在同一個周末分別獲得地球小姐（Miss Earth）及西班牙裔美洲皇后（Reina Hispanoamericana）后冠加冕。

榮膺新任全球小姐（Miss Globe）的蒙塔尼具有菲律賓和法國血統，今年28歲，是一名模特兒和活動主持人。

蒙塔尼在問答環節被問到：「妳認為美是一種優點嗎？我們如何用其他價值來豐富它？」

對此，她回答：「我認為真正的美來自內在。成為全球小姐就是成為一位鼓舞人心的美人。讓我們美麗的是我們的微笑，是我們為社區所做的事，是我們如何回報他人，是我們一生實現了什麼。我相信每個人都有內在美，我相信我們有責任把它與世界共享，回饋並真正激勵他人。」

許多菲國民眾熱衷觀賞選美比賽，菲律賓佳麗也是國際選美大賽常勝軍，至今共有4名佳麗奪得環球小姐冠軍。

10月30日剛摘下洲際小姐（Miss Intercontinental）后冠的歐貝涅達今年25歲，是菲律賓南部民答那峨島東米薩米斯省（Misamis Oriental）省政府觀光部門官員。她昨天接受電台訪問時，鼓勵想參加選美比賽的後起之秀「大量閱讀」。

歐貝涅達說：「無論妳想參加什麼選美比賽，無論妳想追求什麼成就，這是妳最好的武器。因為對我們周遭的事見聞廣博非常重要，只有這樣，我們才能知道如何應對。所以如果妳有夢想，就能實現它。」

觀光 華人

上一則

南韓CEO愛慕女團成員 首爾買下超大廣告牌約吃飯

延伸閱讀

亞太裔機構首腦年會開辦 繼續爭取權益

亞太裔機構首腦年會開辦 繼續爭取權益
芝加哥華商會親善小姐選美 6佳麗首亮相

芝加哥華商會親善小姐選美 6佳麗首亮相
菲律賓近6成民眾生活品質惡化 杜特蒂聲望下滑

菲律賓近6成民眾生活品質惡化 杜特蒂聲望下滑
時尚也能很環保 回收鳳梨葉製鞋 廢水管做皮包

時尚也能很環保 回收鳳梨葉製鞋 廢水管做皮包

熱門新聞

Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

2021-11-02 02:28
汪小菲和大S又傳出婚變。（取材自微博）

汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了

2021-10-30 20:27
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44
孫祈駿被爆戀愛劈腿、欠錢，還曾經與自己的女老闆發生親密關係。（取材自微博）

台灣男偶像爆劈腿女星、睡老闆 還扯：約砲娛樂圈常態

2021-11-02 02:22
娜妲麗華（左）與勞勃韋納看似美好的一對，婚姻背後卻有許多不堪的內幕。圖／摘自imdb

新書證實好萊塢多年謠傳 寇克道格拉斯曾強暴娜妲麗華

2021-11-05 17:33

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
新書證實好萊塢多年謠傳 寇克道格拉斯曾強暴娜妲麗華

新書證實好萊塢多年謠傳 寇克道格拉斯曾強暴娜妲麗華
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降

台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降