要角傷勢不輕？ 漫威大片「黑豹2」暫停拍攝

漫威超級英雄電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever，暫譯要角莉蒂西亞萊特（右）8月在片場受傷，拍攝工作被迫暫停。(美聯社)

娛樂媒體5日報導，漫威 超級英雄電影 「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever，暫譯）6月底開拍後，由於要角莉蒂西亞萊特8月在片場受傷，拍攝工作 被迫暫停。

莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）在2018年備受好評的電影「黑豹」（Black Panther）中飾演男主角的天才小妹舒莉（Shuri）。這部以黑人演員為主的電影不僅成為一個文化里程碑，票房收入高達13億美元，還獲得奧斯卡獎最佳影片提名。

「綜藝」（Variety）及「好萊塢內幕」（Hollywood Insider）報導，8月下旬，莉蒂西亞萊特在波士頓拍攝需要吊鋼絲上陣的特技鏡頭時不慎受傷。當時漫威宣稱，她的傷勢並不嚴重，很快就能康復，這也不會影響「黑豹2」的拍攝時程。

莉蒂西亞萊特是蓋亞那（Guyana）裔英國籍演員，她的代表透過聲明表示：「自9月以來，莉蒂西亞一直在倫敦休養，以從『黑豹2』片場傷勢中康復，她期望於2022年初重返工作崗位。」

由於「黑豹」男主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）去年8月罹患大腸癌逝世，預計莉蒂西亞萊特在續集戲份將更吃重。

「黑豹2：瓦干達萬歲」預定明年11月正式上映。儘管目前暫時停拍，但據報導電影上映時程仍將維持不變。