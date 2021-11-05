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新書證實好萊塢多年謠傳 寇克道格拉斯曾強暴娜妲麗華

記者胡玉立／綜合報導
娜妲麗華（左）與勞勃韋納看似美好的一對，婚姻背後卻有許多不堪的內幕。圖／摘自imdb
娜妲麗華（左）與勞勃韋納看似美好的一對，婚姻背後卻有許多不堪的內幕。圖／摘自imdb

好萊塢幾十年來最黑暗的傳言之一，在下周出版的一本回憶錄獲得證實：已故知名女星娜妲麗華（Natalie Wood）少女時代曾在洛杉磯一家酒店，遭年齡比她大兩倍的當紅電影明星強暴。娜妲麗華的妹妹在書中道出了大家長期懷疑的強暴者姓名：寇克·道格拉斯（Kirk Douglas）。

「我記得那晚，我和媽媽送娜妲麗到馬爾蒙城堡酒店（Chateau Marmont）大門口，她看來特別漂亮，」拉娜伍德（Lana Wood）在《小妹》（Little Sister）書中寫道，此事發生在1955年夏天，17歲的娜妲麗華正在拍電影「搜索者」（The Searchers）。

拉娜伍德新書揭露不少震撼內幕。(美聯社)
拉娜伍德新書揭露不少震撼內幕。(美聯社)

現年75歲的演員兼電影製片拉娜·伍德寫道，娜妲麗華與寇克道格拉斯的那場會面，是由母親扎哈連科（Maria Zakharenko）安排，母親認為「只要有名又英俊的他點個頭，就可為女兒打開更多門。」但是，「似乎過了很長時間，娜妲麗才回到車裡，砰地關上車門把我吵醒；她看來很糟糕、衣衫凌亂、非常沮喪，她和媽媽開始急切地竊竊私語。我聽不到她們的聲音，也聽不懂她們在說什麼。姐姐顯然發生了不好的事情，但顯然我還太小，不能告訴我。」拉娜伍德那時只有8歲。

娜妲麗華（左）與拉娜伍德姊妹倆在好萊塢的星運有極大落差。圖／摘自imdb
娜妲麗華（左）與拉娜伍德姊妹倆在好萊塢的星運有極大落差。圖／摘自imdb

拉娜·伍德寫道，直到她成年以後，娜妲麗華才與她討論那天發生的事；娜妲麗華對她說，在被帶到寇克道格拉斯的酒店套房後，「他傷害了我，拉娜。那像一場失了靈魂的體驗；我很害怕，也很困惑。」

拉娜．伍德記得，姐姐和母親都同意，倘若公開指責寇克道格拉斯，會毀了娜妲麗的演藝生涯；母親當下的建議是「硬吞下去」。

《小妹》一書內容大多集中在1981年娜妲麗華的死，當時她的屍體在加州卡塔利娜島 (Catalina Island) 被發現。當局最初裁定43歲的她是意外溺水，但經多年追查和越來越多目擊者出現後，情況有變。娜妲麗華當時的丈夫勞勃韋納（Robert Wagner）被稱為關係人；拉娜．伍德認為他是必須對她的死負責。

娜妲麗華因「西城故事」大賣，一度在影壇地位如日中天。(路透資料照片)
娜妲麗華因「西城故事」大賣，一度在影壇地位如日中天。(路透資料照片)

拉娜．伍德憶道，她曾向娜妲麗華保證不提她被道格拉斯強暴的事，但謠言仍滿天飛，甚至2020年2月寇克道格拉斯以103歲高齡過世之際，推特上不斷將娜妲麗華和道格拉斯的名字相連。

如今，拉娜．伍德認為，人事已非，自己可以講出這段故事了；她寫道，「我相信她會原諒我最終違背諾言。」寇克道格拉斯的兒子、演員麥克．道格拉斯（Michael Douglas）則透過公關發表聲明，「願他們都安息。」

寇克道格拉斯1981年獲總統自由勳章，1985年獲法國榮譽軍團勳章，1996年獲頒奧斯卡終身成就獎，當時電影學院稱讚他是「具創造力和道德的力量」。寇克道格拉斯本人生前承認自己是個好色之徒和不忠的丈夫。

寇克道格拉斯被爆曾性侵未成年演藝圈晚輩。(美聯社)
寇克道格拉斯被爆曾性侵未成年演藝圈晚輩。(美聯社)

好萊塢 玉女 導演

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