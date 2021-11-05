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賣座超越「歌劇魅影」電影版籌備拖10年亞莉安娜掛帥

記者蘇詠智／即時報導
「女巫前傳」是百老匯超級經典大戲，在歷代名劇票房高居亞軍，終於要搬上大銀幕。圖／摘自IG
「女巫前傳」是百老匯超級經典大戲，在歷代名劇票房高居亞軍，終於要搬上大銀幕。圖／摘自IG

萬眾矚目、紐約百老匯最熱賣的轟動名劇之一「女巫前傳」電影版在籌備拖了10多年後，終於宣布由樂壇小天后亞莉安娜、曾入圍奧斯卡影后並拿下葛萊美獎與東尼獎的黑人女星辛西亞艾莉沃分別扮演「北方好女巫」Glinda與「西方壞女巫」 Elphaba，「瘋狂亞洲富豪」與「紐約高地」導演朱浩偉執導，預計明年夏天在英國拍攝。

「女巫前傳」以在歐美民眾心目中有經典地位的名片「綠野仙蹤」為藍本，藉此衍生出片中黑衣綠皮的壞女巫和金髮美麗的好女巫在碰上被龍捲風吹到奧茲國的小女孩桃樂絲之前，彼此曾有啥愛恨糾葛。由於歌曲動聽、人物刻畫有趣，加上舞台特效及「綠野仙蹤」的強大號召，自從2003年首演以來，備受各地觀眾喜愛，一直到最近幾年都還是紐約百老匯票房最佳的名歌舞劇之一，據統計其紐約總票房僅次於1997年首演的舞台劇版「獅子王」，還贏過老字號的經典「歌劇魅影」。

好萊塢早就想要將之改編為電影，無奈籌備多年始終不夠順利，直到9年前敲定「舞動人生」與「時時刻刻」導演史蒂芬戴爾卓執導，以為導演敲定了，演員人選就會更順利產生，不料一直無聲無息，環球影業甚至中途把預先留下的檔期，挪去給另一部根據歌舞名劇改編的電影「Cats貓」，此片雖然後發先至，卻因為賣座慘敗，讓環球對於「女巫前傳」態度更謹慎，終於拖到史蒂芬戴爾卓無法再等、掛冠求去，才改由朱浩偉接手。

其實這今年本來應算是電影界的「歌舞片復興年」，接連有幾部根據百老匯名劇改編的電影，或是原創歌舞片登場，但「紐約高地」、「親愛的艾文漢森」 美國賣座都慘敗，台灣也先後撤下戲院檔期，而史蒂芬史匹柏執導的新版「西城故事」電影，還不知道會不會扭轉歌舞片的頹勢。

在「女巫前傳」中，Elphaba其實是被誤解、內心充滿正義感的女子，Glinda有如無腦亮麗的校花，彼此一度還是好朋友。首演版的Elphaba正是在「冰雪奇緣」中為艾莎配音的伊迪娜曼佐，她還因此獲得東尼獎最佳歌舞劇女主角，然而她現在剛好半百，實在不太能再演回20多歲的女性。而亞莉安娜和辛西亞艾莉沃分別是28歲、34歲，也都有一些些大了點，就看劇組如何讓她們回春。

亞莉安娜要飾演電影版「女巫前傳」中的金髮好女巫。（路透資料照片）
亞莉安娜要飾演電影版「女巫前傳」中的金髮好女巫。（路透資料照片）
辛西亞艾莉沃將扮演電影版「女巫前傳」中的綠皮壞女巫。（路透資料照片）
辛西亞艾莉沃將扮演電影版「女巫前傳」中的綠皮壞女巫。（路透資料照片）
「女巫前傳」在百老匯首演後就造成轟動，兩大元老女主角伊迪娜曼佐（左）、克莉絲汀錢...
「女巫前傳」在百老匯首演後就造成轟動，兩大元老女主角伊迪娜曼佐（左）、克莉絲汀錢諾維斯演出動人。圖／摘自playbill

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