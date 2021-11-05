克里斯伊凡「全球最性感男人」去年手滑露鵰臨時被換？

克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。(取材自IMDb)

每年11月，「時人」都會推出「全球最性感男人」專題，封面人物總是各方矚目的焦點。去年由曾演出「黑豹」、「驚奇4超人2015」的黑人男星麥可B喬丹 風光獲選，他也是繼布萊德利庫柏、克里斯漢斯沃等之後又一位得此榮銜的漫威 影片男星。

不過根據專門報導明星與名人八卦的Page Six，去年本來要榮登「全球最性感男人」寶座的是「美國 隊長」克里斯伊凡，由於他不慎手滑誤發出「露鵰照」，才臨時被麥可B喬丹取代，「時人」今年才會讓克里斯伊凡成為「全球最性感男人」，預計下周宣布，對此，無論「時人」或克里斯伊凡都沒有任何說法。

「全球最性感男人」已頒發了超過30屆，大都由電影紅星勝出，電視小生、樂壇紅人、運動界的大牌與話題名流只占少數名額，儘管如此，還是有些影壇大牌對此頭銜敬謝不敏，娛樂圈盛傳雷恩葛斯林幾度拒絕成為「全球最性感男人」，還被傳2011、2014年都拒絕，因此才由布萊德利庫柏、克里斯漢斯沃分別補上。不過當事人沒有不樂意，卻因為個人疏失被「時人」臨時替換的情況並不多，克里斯伊凡恐怕是難得的特例。

有趣的是，麥可B喬丹和克里斯伊凡不但都是漫威英雄片的重要演員，還都曾經扮演過「驚奇4超人」中的「霹靂火」，然而克里斯去年還沒有正式卸下「美國隊長」重任，今年在漫威影集「獵鷹與酷寒戰士」中，確定宣告他扮演的史蒂夫羅傑斯已被「獵鷹」山姆交接、「美國隊長」順利傳承，克里斯暫時也沒有再回到漫威影片的可能。「時人」會不會因提早被破哏、火速在一周之內另外找人再一次換掉克里斯伊凡？各方都在拭目以待。