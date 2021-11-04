宮崎駿兒虧老爸 新作「安雅與魔女」盛讚台灣動畫師

「安雅與魔女」是吉卜力工作室首部3DCG動畫電影。圖／甲上提供

動畫名導宮崎吾朗日前為動畫新片「安雅與魔女」接受台灣 媒體聯訪，作為吉卜力工作 室的新作，這回與父親宮崎駿合作，宮崎吾朗開心表示：「這一次，爸爸與製作人鈴木敏夫都放手讓我去做，爸爸還說畫得很好，很好看，這讓我非常開心。」

宮崎吾朗過去曾執導「地海戰記」、「來自紅花坂」，相隔10年才推出新作，他笑說先前拍動畫時，多以手繪動畫為主，宮崎駿常常會插嘴表示意見，更說吉卜力工作室每部作品，宮崎駿都會給出「建議」左右他人的方向，但這一回採用電腦3D繪圖，宮崎駿了解不多，才會願意全權由兒子負責，爸爸身為監製，甚至沒到現場觀摩，「這次過了10年再拍動畫，我其實覺得我整個人在心境上沒太大改變，頂多就是容易累，也有老花眼了」。聽聞製作人鈴木敏夫誇讚他就像是女主角「安雅」的翻版，他立刻大笑，「我也是一個50歲的中年人了，與一個小女孩相提並論不太妥吧」。

影片來源：YouTube 甲上娛樂

這次拍「安雅與魔女」，還有與許多台灣動畫師合作，「許多台灣動畫師有幫忙畫魔女的房間，還有一些角色設定，我覺得台灣動畫師總是願意提供、分享自己的意見，這是一件很棒的事」，並透露他最喜歡的橋段之一，就是安雅耍弄小聰明，騙過豐川悅司配音的曼德雷克，「沒想到這個年紀的阿伯還會被騙，很有趣也很可愛，這一段也是由台灣動畫師畫的哦」。

另外，如果能像片中小女孩一樣學習魔法，他搞笑表示：「我希望能學讓我老花眼變好的魔法。」雖然電影 評價不錯，不過宮﨑吾朗暫時沒有拍攝續集的打算，「我為了這部電影已經耗費4年的光陰，如果要繼續，可能還得再想想」，他這次給自己打了90分，認為剩下10分是技術的不足，希望之後能做得更好。