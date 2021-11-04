新冠肺炎後談隔離 湯姆漢克斯自稱：是個高手

湯姆漢克斯日前為主演科幻電影「芬奇的旅程」受訪，笑稱也想要一台機器人相陪，幫忙他按摩。圖／Apple TV+提供

湯姆漢克斯帶來科幻新片「芬奇的旅程」，日前舉辦全球記者會，他在片中飾演末日災變來襲之後的倖存者芬奇，也是一名機械科學家，獨自與愛犬、機器人傑夫在荒蕪的未來世界生存，「其實如果擺到新冠肺炎 的當下，我覺得芬奇是個隔離高手，而且他不想念任何事物，不會嚮往去商店買東西，或是去咖啡店」。

湯姆漢克斯去年初感染新冠肺炎，當時還曾在IG上呼籲各界慎防這可怕的病毒，他表示無論是人類的疏忽、非理性都助長了社會的崩壞，「很多人會覺得這部電影 精準預言新冠肺炎，但我得說我們很早以前就在籌備電影，也是在疫情 前拍完的」，漢克斯強調他們不是看到全球封鎖，不是看到大家都戴著口罩，不是看到每個人無法四處旅行才決定拍這部電影，「我很高興我們不是因為這樣才拍電影」，但他也希望透過「芬奇的旅程」，讓大家能更了解世界級重大災變的嚴重性。

漢克斯被問到如果現實生活中真的有一架機器人，會請他做什麼，他搞笑回應：「我會請他揉我的肩膀，幫我做腳底按摩，幫我做一個好吃的花生三明治，早上起床時幫我開電視。」逗得記者哈哈大笑。

有媒體提及湯姆漢克斯演出「浩劫重生」時，朋友只有一顆排球，這回則只有一隻狗相伴，未來希望還有什麼樣「特別」的同伴？漢克斯笑稱如果真的可以選，還是希望能與其他人類一起合作，「但在這種情況下，還是希望有一隻聽話的狗，陪伴我過每一天」。漢克斯也提及拍「芬奇的旅程」，讓他印象最深刻的戲，就是如何與狗互動，「狗必須要經過經年累月的訓練，我們的動物訓練師也非常厲害，他們早與這隻狗培養深厚的情誼」。