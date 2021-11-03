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暮光女克莉絲汀 答應女友求婚

記者黃保慧、陳建嘉／綜合報導
「暮光女」克莉絲汀史都華(右)驚喜宣布被編劇女友迪倫梅爾求婚成功。圖／摘自IG
「暮光女」克莉絲汀史都華(右)驚喜宣布被編劇女友迪倫梅爾求婚成功。圖／摘自IG

「暮光女」克莉絲汀史都華被求婚成功，她近期宣傳黛妃傳記電影「史賓賽」，在「霍華史登秀」上證實已被編劇女友迪倫梅爾求婚成功，更在節目上甜蜜表示，本就想當被求婚的一方，迪倫也暖心完成她的心願，「我們要結婚了，這件好事正在發生」。

至於會不會舉行大型結婚典禮，史都華則說在家舉行小型婚禮即可，因為她和女友都是洛杉磯人，這樣一來很多親朋好友都可出席。其實，她也不想要繁雜的儀式，認為兩人面對面站著交換誓言與戒指就夠了，不少網友為她開心，也希望接下來能秀出兩人的婚紗。

迪倫梅爾也經常在個人IG上傳甜蜜合照放閃，兩人的感情十分穩定。近日，克莉絲汀史都華上節目宣傳「史賓賽」時宣布自己訂婚，她興奮表示：「我想被求婚，所以我認為非常清楚形容自己想如何被求婚，她把它搞定了。我們要結婚了，事情正在發生！」

史都華與迪倫是認識多年的好友，後來各自單身後，她有次在一間酒吧，因為難掩對迪倫的敬仰，瞬間脫口而出「我愛妳」，去年也曾在宣傳新片時，多次表示想與迪倫互訂終身。

史都華可說「雙喜臨門」，主演的「史賓賽」昨公布的角色版海報，第一款海報出現的晚禮服，就花了1034個小時打造，其中有700小時都是耗費在複雜的刺繡上。

黛安娜王妃生前是時尚指標，「史賓賽」中出現的服裝自然不能馬虎。片中史都華的服裝，都是黛安娜王妃真的曾經穿過的款式。

演完本片後，史都華對黛安娜王妃離婚的勇氣也深感欽佩。「史賓賽」5日與全美同步上映。

黛安娜王妃 黛妃 電影

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