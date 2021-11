「復仇者聯盟:終局之戰」小勞勃道尼、「神鬼認證」麥特戴蒙有望聚首。(取材自推特)

「天能」、「全面啟動」克里斯多夫諾蘭將於2023年推出新作「歐本海默」(暫譯),電影 將著重在二戰「原子彈之父」歐本海默,男女主角目前定為席尼墨菲、艾蜜莉布朗特,兩人才剛在「噤界II」合作過,如今又傳出將加入兩位大明星小勞勃道尼、麥特戴蒙。

根據「Deadline」報導指出,劇組正在接洽小勞勃道尼、麥特戴蒙兩位明星,其中麥特戴蒙早與諾蘭在「星際效應」合作過,但當時戲分不多,小勞勃道尼若能合作,則會是首次合作,電影取材自普立茲獎獲獎書籍「美國 的普羅米修斯:歐本海默的榮耀與悲劇」(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer),成本初估至少1億美金,想必到時不乏會有諾蘭電影必然出現的實景大場面、IMAX攝影 ,令人萬分期待,該片也是諾蘭離開華納兄弟影業之後,第一次與環球影業合作,該片預計於明年開放,並於2023年7月21日在全球上映。