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湯姆克魯斯難忍情傷求復合 緋聞女友漫威女星卻怕怕

記者蘇詠智／即時報導
海莉艾特沃演出漫威英雄片後身價大漲，也成了緋聞女星。（路透資料照片）
海莉艾特沃演出漫威英雄片後身價大漲，也成了緋聞女星。（路透資料照片）

湯姆克魯斯「不可能的任務7」拍了一年多才殺青，也因而傳出與新加入這系列、曾在漫威英雄片扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯最愛—卡特探員的海莉艾特沃假戲真做交往，可惜情緣隨著片子拍攝逐漸邁入尾聲也畫下句點，專門報導名人與明星八卦的「國家詢問報」和「Star」雜誌都稱阿湯對海莉難以忘情，因此在分手後還要同處一室、拍攝部分情節感到相當尷尬。

兩大八卦刊物都形容湯姆克魯斯再見到海莉時，臉上都難以情傷，心情很不好，可是海莉也無意和他重修舊好，因為彼此不但年紀差了20歲，跟阿湯想要穩定發展的女性也必須加入他的教會，再加上阿湯對外界風吹草動異常敏感、精神緊繃，海莉不認為有走下去的可能，不管阿湯對她再難忘懷，也不打算復合。因而阿湯一度靠狂吃來排遣鬱悶的情緒，終於讓外界看到他下巴變圓、兩頰胖一大圈的模樣，令很多影迷驚呼：「你怎麼變這樣了？」

以上的描述感覺都還蠻合情理，只有一點可惜：兩位當事人從來沒承認交往，因此有可能所有緋聞都是捏造出來的，再者「不可能的任務」下一集開拍在即，海莉似乎還有重要的戲分，若是和阿湯情變鬧僵，早就該被踢出劇組，怎麼還能再回歸？

湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃被指分手後還要拍「不可能的任務7」部分內容，氣氛頗尷...
湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃被指分手後還要拍「不可能的任務7」部分內容，氣氛頗尷尬。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃在「不可能的任務7」很多對手戲。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃在「不可能的任務7」很多對手戲。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被傳因「不可能的任務7」多了一段失敗的戀情。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被傳因「不可能的任務7」多了一段失敗的戀情。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 八卦 美國

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