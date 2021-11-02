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聽障英雄、男同接吻…「永恆族」開多項漫威電影先例

中央社洛杉磯2日綜合外電報導
英國亞裔演員陳靜(中)飾演「永恆族」核心角色瑟希。(美聯社)
英國亞裔演員陳靜(中)飾演「永恆族」核心角色瑟希。(美聯社)

即將上映的迪士尼（Walt Disney）動作大片「永恆族」，在漫威（Marvel）電影世界開創一些劃時代先例，從首見聽障及南亞裔的超級英雄主角，到首次呈現男同性戀接吻。

受到疫情影響，「永恆族」（Eternals）延到本月5日在全美上映。主演的明星來自世界各地，包括墨西哥、美國、英國、愛爾蘭、韓國、黎巴嫩和印度等國。

在片中飾演戰士席娜（Thena）的美國女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）告訴路透，她希望這部電影的多元化「開始讓起初就該存在的狀態正常化」。

安潔莉娜裘莉在好萊塢首映會紅毯上受訪時表示：「我希望幾年後人們觀看這些電影時，甚至不會想到這是多元化，而是已成為正常和該有的樣子。」

「永恆族」劇情描述十名永生的外星人在分離數千年後，為了對抗怪物「變異族」（Deviants）而重聚。這十個角色從未在大銀幕上出現。

影片來源：YouTube Marvel Entertainment

這部電影的導演和演員表示，永恆族由多種不同族群來呈現很合理。

飾演片中核心角色瑟希（Sersi）的英國亞裔演員陳靜（Gemma Chan）說：「這些角色從文明初始就在這裡，所以他們理應表現人類的廣度和美好…這麼做感覺非常自然。」瑟希是一名在倫敦一座博物館工作的永恆族。

其他飾演永恆族的演員，還包括飾演金格（Kingo）的巴基斯坦裔男星庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani），以及飾演永恆族領袖阿賈克（Ajak）的墨西哥裔女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）。金格也因此成為漫威電影中首位南亞裔超級英雄。

此外，由美國聽障女演員蘿倫瑞德洛夫（Lauren Ridloff）飾演的永恆族人物馬卡里（Makkari），也成為漫威電影中首位聽障超級英雄。

至於由美國非裔男星布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）飾演的永恆族角色法斯托斯（Phastos），是一位大發明家也是一名男同性戀者。當他與男性伴侶在片中面臨世界毀滅的恐懼時彼此親吻的一幕，寫下漫威電影首例，並引起首映觀眾鼓掌歡呼。

本片是由以「游牧人生」（Nomadland）榮獲今年奧斯卡最佳導演和最佳影片兩項大獎的中國裔導演趙婷執導。她表示：「這幕真的情緒澎湃，觀眾可以感受得到。這不只是兩唇相交。這兩人對彼此有強烈感情，並且不怕表現出來。」

電影 美國 漫威

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