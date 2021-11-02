我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候峰會達共識 80多國承諾減排甲烷

攻台？中國澄清：人武部召回預備役退伍軍人短信是謠言

昆汀塔倫提諾也搭NFT熱潮 將拍賣「黑色追緝令」7場景

編譯湯淑君／綜合外電
圖為巴西一處汽車電影院放映經典名片「黑色追輯令」。(Getty Images)
圖為巴西一處汽車電影院放映經典名片「黑色追輯令」。(Getty Images)

彭博資訊報導，大導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）將拍賣經典名片「黑色追緝令」（Pulp Fiction）七個從未公諸於世的場景，將以非同質化代幣（NFTs）形式標售，這也使他成為趕搭這股NFT熱潮的又一名人。

每一枚NFT將內含只有買主才看得見的「隱祕」內容，包括這部電影未經刪改的第一版手寫劇本，以及這位奧斯卡金像獎名導的評論。NFT封面將展示之前從未曝光過的一件藝術品，而評論內容將揭露與「黑色追緝令」電影和製作人有關的祕密。

汀塔倫提諾在新聞稿中寫道：「我很高興，能提供這些『黑色追緝令』場景讓影迷獨享。祕密網路（Secret Network）與祕密NFTs提供全新的世界，讓粉絲與藝術家能彼此聯繫，而我能參與其中實在很興奮。」

NFT讓藝術品與收藏品的擁有者能透過區塊鏈（blockchain）追蹤持有情況，近年來人氣很旺，促使創作者試著加入創新的內容，以持續引起注意。代幣植入隱密的特色，目前為止還是相對新穎的概念，但市場觀察家認為這是自然而然的發展，畢竟NFT市場仿冒品或冒名頂替的問題為人詬病。

昆汀塔倫提諾的NFT是在Secret Network區塊鏈上建構的，該平台標榜的就是注重隱私。該平台幕後的開發公司是SCRT Labs，將對這場拍賣提供支援。拍賣活動則由昆汀塔倫提諾與NFT買賣平台OpenSea合作推出。

許多名人，包括希爾頓集團繼承人芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）、饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）和阿姆（Eminem），都運用明星光環推出自己的代幣或收藏品。但昆汀塔倫提諾的NFT是空前首次高調推出祕密NFT。

不過，批評者指出，推出祕密NFT，與區塊鏈標榜公開、包容性的本質根本不搭調。

NFT 拍賣 電影

上一則

誤殺事件才過2周 亞歷鮑德溫歡慶萬聖節挨轟

延伸閱讀

McRib回歸全美參與活動的麥當勞餐廳

McRib回歸全美參與活動的麥當勞餐廳
龍鳳杯藝術品聯展 收藏家展出精品

龍鳳杯藝術品聯展 收藏家展出精品
舊金山中華文化中心 舉行NFT藝術品拍賣

舊金山中華文化中心 舉行NFT藝術品拍賣
「花樣年華」原始版 竟是張曼玉、梁朝偉仙人跳搭檔

「花樣年華」原始版 竟是張曼玉、梁朝偉仙人跳搭檔

熱門新聞

劉嘉玲當脫口秀主持人，大爆林青霞（圖）、張國榮打麻將的小祕密。（本報系資料照片）

劉嘉玲出賣好友 揭張國榮、林青霞打牌祕辛

2021-10-29 02:30
年過半百的布魯克雪德絲依舊充滿明星丰采。（路透資料照片）

「漂亮寶貝」賣牛仔褲不穿內褲被罵翻 40年後直呼冤枉

2021-10-29 14:46
汪小菲和大S又傳出婚變。（取材自微博）

汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了

2021-10-30 20:27
電工Serge Svetnoy(左)與攝影指導Halyna Hutchins(右)合影。路透

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

2021-10-26 09:53
港星陳小春（中）參加中國節目「披荊斬棘的哥哥」，在流出的成團名單排名第一。（取材自微博）

急撇李雲迪？「披荊斬棘」17人成團名單洩 第一名是他

2021-10-25 22:50
湖南衛視老牌綜藝節目「快樂大本營」今年面臨停播整改。 (取材自微博)

中國4大電視台被禁止「過度娛樂」網傻眼：誰認定？

2021-10-29 03:46

超人氣

更多 >
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人
厭倦高房租…一家三口搬進無法站直的「帶輪小房子」

厭倦高房租…一家三口搬進無法站直的「帶輪小房子」
拒戴口罩毆打空乘的男子為南加爾灣華裔 將面臨起訴

拒戴口罩毆打空乘的男子為南加爾灣華裔 將面臨起訴