昆汀塔倫提諾也搭NFT熱潮 將拍賣「黑色追緝令」7場景

圖為巴西一處汽車電影院放映經典名片「黑色追輯令」。(Getty Images)

彭博資訊報導，大導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）將拍賣 經典名片「黑色追緝令」（Pulp Fiction）七個從未公諸於世的場景，將以非同質化代幣（NFT s）形式標售，這也使他成為趕搭這股NFT熱潮的又一名人。

每一枚NFT將內含只有買主才看得見的「隱祕」內容，包括這部電影 未經刪改的第一版手寫劇本，以及這位奧斯卡金像獎名導的評論。NFT封面將展示之前從未曝光過的一件藝術品，而評論內容將揭露與「黑色追緝令」電影和製作人有關的祕密。

汀塔倫提諾在新聞稿中寫道：「我很高興，能提供這些『黑色追緝令』場景讓影迷獨享。祕密網路（Secret Network）與祕密NFTs提供全新的世界，讓粉絲與藝術家能彼此聯繫，而我能參與其中實在很興奮。」

NFT讓藝術品與收藏品的擁有者能透過區塊鏈（blockchain）追蹤持有情況，近年來人氣很旺，促使創作者試著加入創新的內容，以持續引起注意。代幣植入隱密的特色，目前為止還是相對新穎的概念，但市場觀察家認為這是自然而然的發展，畢竟NFT市場仿冒品或冒名頂替的問題為人詬病。

昆汀塔倫提諾的NFT是在Secret Network區塊鏈上建構的，該平台標榜的就是注重隱私。該平台幕後的開發公司是SCRT Labs，將對這場拍賣提供支援。拍賣活動則由昆汀塔倫提諾與NFT買賣平台OpenSea合作推出。

許多名人，包括希爾頓集團繼承人芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）、饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）和阿姆（Eminem），都運用明星光環推出自己的代幣或收藏品。但昆汀塔倫提諾的NFT是空前首次高調推出祕密NFT。

不過，批評者指出，推出祕密NFT，與區塊鏈標榜公開、包容性的本質根本不搭調。