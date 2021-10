瓊邦喬飛確診新冠肺炎,本來要在邁阿密表演被迫取消。(路透資料照片)

「邦喬飛」樂團主唱瓊邦喬飛,本來要在萬聖節假期於邁阿密演出,並和觀眾有近距離的接觸,然而他檢測 之後呈現陽性反應,只好取消所有活動。公關表示他已經完整打了疫苗 ,並沒有啥大礙,粉絲不用太為他擔心。

另外一位也是樂壇資深紅星的布萊恩亞當斯 ,曾唱紅「Heaven」、「(Everything I Do) I Do It for You」等排行冠軍名曲,本來他要在上周末參與搖滾名人堂致敬「搖滾女王」蒂娜透納的演出,在最後一刻因檢測呈陽性不得不退出,主辦單位趕緊安排妮可基嫚的老公凱斯厄本接替,布萊恩的經紀人也稱他打滿兩劑疫苗,雖陽性但無症狀。