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福原愛返台為女兒慶生？江宏傑曝2人仍會聯絡

記者王郁惠／綜合報導
江宏傑受邀出席時尚活動。(記者王聰賢／攝影)
江宏傑受邀出席時尚活動。(記者王聰賢／攝影)

江宏傑今年7月與福原愛結束四年多的跨國婚姻，恢單後的他努力發展演藝事業，獲得不少粉絲青睞，而他先前在社群Po文寫到「決定好就不要後悔」，讓網友不禁懷疑是否意有所指，日前他受邀出席活動時被問到此事，他說：「各方面啊，因為最近事業，也會想比較多。現在OK，恢復得不錯。」

他穿上整套Valentino華服，帥氣模樣與過往運動風格迥異，他自評80分，笑說：「剛開始看到穿這件衣服，還在想『我可以撐得起來嗎？』，換完覺得好像可以多嘗試這樣的造型。」而目前他已為「全明星運動會」巨蛋旗艦演唱會高雄場進行賽事排練，將以求勝為標準，對於第三季節目細節還不清楚，但確定會續任領隊一職。相較於江宏傑的行程滿檔，前妻福原愛現況則相反，對此他表示：「沒有想太多，沒有去想到這邊。」

先前有傳聞福原愛月中返台為愛女Aila醬慶祝4歲生日，江宏傑否認此事，表示前妻與小孩還未面對面，但兩人還是會聯絡，「因為還是有小孩子，所以一定會」；問到孩子們是否吵著想見媽媽？他說：「小孩現在比較還好（沒有特別想見媽媽），只要一有時間、一有空，假日就會帶他們往外跑，比較多時間會一起出遊，讓他們比較可以出去踏青一下。」江宏傑也盡量趁女兒上學時、外出工作，待女兒下課可以快點回家陪他們，他也透露女兒Aila醬會照顧弟弟Kuo，雖姊弟常常會為了搶玩具吵架，「有時候又會看他們很恩愛，會抱在一起親啊」。

江宏傑受邀出席時尚活動，親自解謎福原愛返台慶生傳聞。(記者王聰賢／攝影)
江宏傑受邀出席時尚活動，親自解謎福原愛返台慶生傳聞。(記者王聰賢／攝影)

江宏傑 福原愛 社群

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