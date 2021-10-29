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13年婚姻玩完 長谷川京子離了「色情塗鴉」吉他手

記者李姿瑩／綜合報導
新藤晴一。圖／摘自modelpress
新藤晴一。圖／摘自modelpress

日本美魔女代表長谷川京子29日正式宣布和老公新藤晴一離婚，結束13年的婚姻。先前多家日媒就已經預告，他們夫妻今年春天時就已分居，如今官方聲明中也承認：「多年前就開始討論，在這1年的分居期間，經過深思熟慮，最終決定讓彼此擁有更美好的人生。」

43歲的長谷川京子2008年嫁給大她4歲的「色情塗鴉」的吉他手新藤晴一，兩人育有一雙兒女。名模出身的長谷川京子走入家庭後，並沒有停止演藝工作，接連演出多部日劇電影。新藤晴一卻不安於室，6年前被媒體拍到在北海道外帶美眉回飯店過夜。當時夫妻倆透過溝通和解，決定繼續維持婚姻，感情卻早已回不去。

長谷川京子生活重心開始轉變，勤於健身讓身材更火辣，自創內衣品牌更主打「釋放女性內心深處的自由」。她無懼社會標籤，2019年推出大尺度半裸寫真集，分居後把小孩留給老公照顧，平時僅在周末時與孩子團聚，大多數時間都過著亮麗的單身生活，夫妻屢屢傳出早已「各玩各的」。

她和新藤晴一在離婚聲明中提到分開的原因，歸咎於雙方生活方式和價值觀不同。至於兒女的撫養權等細節，他們並未提及，只承諾作為父母，未來還是會盡全力照顧好小孩。

長谷川京子。圖／摘自modelpress
長谷川京子。圖／摘自modelpress
長谷川京子與新藤晴一的婚姻畫下句點。圖／摘自modelpress
長谷川京子與新藤晴一的婚姻畫下句點。圖／摘自modelpress

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