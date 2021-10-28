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C羅又當爸 小9歲女友曬照宣布懷雙胞胎

記者吳曉涵／台北報導
Ｃ羅和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚。圖／摘自IG
Ｃ羅和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚。圖／摘自IG

葡萄牙足球國家隊隊長Ｃ羅，雖然因為所屬聯賽隊伍英超曼聯日前被利物浦以5:0血洗而看似正面臨職業生涯的低潮期，但來自家庭的好消息卻也在此刻緊接著傳出。稍早他和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚，並飛速增加中。

Ｃ羅和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸...
Ｃ羅和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚。圖／摘自IG

在經歷前幾任女友後，喬治娜可說是第一個能讓C羅收心的人。今年才27歲的她小C羅9歲，原本是名舞者，後來擔任GUCCI店員，她與C羅則是在Dolce&Gabbana的派對上進一步認識而交往的。從2016年約會至今，喬治娜已於2017年生下她與C羅的第一個女兒阿拉娜，而日前她在採訪中也透露自己想要再為C羅生小孩，C羅本人的目標則是要擁有7個孩子。

Ｃ羅和喬治娜目前養育4個孩子。圖／摘自IG
Ｃ羅和喬治娜目前養育4個孩子。圖／摘自IG

目前兩人除了親生的阿拉娜，另外還有代理孕母生下的龍鳳胎、以及生母不詳的大兒子。雖然C羅還未正式把喬治娜娶進門，但顯然家庭已經被他視為很重要的精神支柱，像是之前他在踢歐洲盃的時候，就曾被拍到穿著的護脛上有他和喬治娜的合照以及4個兒女的照片，在他和喬治娜的IG上也經常可以看到溫馨的家庭照和可愛的親子互動影片。現在兩人又再度迎來雙胞胎，算一算離C羅的目標只差一位，乾脆再多生幾個組成一支足球隊好像也不錯喔！

在Ｃ羅和喬治娜的IG上也經常可以看到溫馨的家庭照和可愛的親子互動影片。圖／摘自I...
在Ｃ羅和喬治娜的IG上也經常可以看到溫馨的家庭照和可愛的親子互動影片。圖／摘自IG

Ｃ羅和喬治娜目前養育4個孩子，小女兒阿拉娜（中）是兩人所生。圖／摘自IG
Ｃ羅和喬治娜目前養育4個孩子，小女兒阿拉娜（中）是兩人所生。圖／摘自IG

C羅 足球 親子

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