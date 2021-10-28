黃明志6點更正「玻璃心」網評 自曝賺人民幣ing

黃明志針對網路評論，提出6點修正。圖／摘自臉書

大馬歌手黃明志揪陳芳語合唱新歌「玻璃心」，YouTube 上線MV不到2周點閱高達1928萬，歌詞、MV 暗諷十足，遊走「辱華」敏感邊緣，黃明志針對網路與媒體報導提出6點反駁，其中指他被中國 「封殺」，他也表示「我不覺得我被封殺，真正被封殺的是被遏止自由聽歌權利的人民⋯」

他談到有網民說他因為在中國發展失敗，賺不了人民幣，所以寫「玻璃心」攻擊，用以來賺仇中分子的錢，活該被封殺等評論；短短文字就有六點有誤，表示曾有中國娛樂公司想簽他，「因為我發現他們有很多審查和限制，怕會影響到我的作品所以作罷」，既然沒有去中國發展過，又何來發展失敗之說。

而也解釋自己是有在賺人民幣的，除了很多電視節目和電影 裡面都有用他版權的歌，大街小巷也在播他寫的「拼多多」廣告歌，「這些錢我都有在賺，已經賺很多年了，到現在都還在賺ing。當然還有賺網路平台上的歌曲版權費，如果不是盜載猖獗，我會賺更多」。

新歌「玻璃心」也沒有指名道姓或寫到什麼國家，「但還是謝謝他們對號入座，不然不會有那麼好的成績」，對於說他是為了賺仇中的錢，他否認自己是仇中，「如果一個藝人真的只為了賺錢，那肯定會選人數多，基數大的地方，尤其娛樂這一行」，粉絲直讚「真的是鬼才！懂鬼又懂抓」、「說得真好」。