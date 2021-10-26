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「王冠」第5季將重現黛妃「婚姻中有3個人」驚世訪問

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白戴比基要在「王冠」第5季扮演婚姻陷入谷底的黛安娜。圖／摘自imdb
伊莉莎白戴比基要在「王冠」第5季扮演婚姻陷入谷底的黛安娜。圖／摘自imdb

英國皇室愈不爽，「王冠」就愈要拍！「每日郵報」揭露Netflix這齣讓皇室看得心裡七上八下的夯劇，在預計明年秋冬首播的第5季中，將有整整一集重現已故黛安娜王妃在BBC專訪節目中說出「我的婚姻中有3個人，有點太擠」的經典場面，完全不管她的兒子威廉、哈利或是當初被貼上「劈腿夫」和「第三者」的查爾斯王子與卡蜜拉怎麼想。

隨著「王冠」情節發展到查爾斯、黛安娜這一代為主角，勢必無法跳過兩人的婚姻悲劇，光是去年秋冬上架的第4季提到查爾斯和黛安娜成了假面夫妻，背後相當多的不愉快，公然把未來英國國王最不希望外界重新憶及的難堪往事再度呈現，皇室人員想當然爾的不悅，並試圖要Netflix屈服，連文化大臣都曾公開要求該平台在「王冠」播出前標註「情節純屬虛構」，Netflix根本不理會。

「王冠」第5季中，黛安娜已經成了標準的深宮怨婦，即便人前依舊風光、繼續是眾所矚目的焦點，回到家中卻沒辦法再忽視丈夫另有所愛、還公然偷情的羞辱。之後她接受英國BBC節目主持人馬丁巴席爾的專訪，當著全球觀眾說出：「我的婚姻中有3個人，有點太擠。」這句驚世名言，狠狠揭露查爾斯不忠的事實，也令伊莉莎白二世女王憤怒到要求他們趕快終止這段婚姻。

近年來英國媒體挖出那時馬丁巴席爾其實是用詐騙手段得到黛安娜的信任，威廉王子希望BBC再也不要重播這訪問，認為就是這個訪問加速了父母親的離異，哈利也覺得這次訪問使母親的人生掉至萬劫不復、以至於幾年後發生悲劇而早逝。兩個王子都對此訪問有很大的陰影，就更別提搞砸和黛安娜的婚事受到廣大英國民眾厭惡的查爾斯與「罪魁禍首」卡蜜拉。他們背負罵名20多年，總算感覺上快要熬出頭，「王冠」一再揭開舊傷疤，讓他們永無翻身之日。

但「每日郵報」強調，黛安娜的這個訪問在她生命中極為重要，「王冠」編導視為第5季裡的重頭戲，不管皇室再怎麼不滿，這個訪問就會是第5季的關鍵高潮，接手扮演黛安娜的「天能」長腿美人伊莉莎白戴比基也可望藉此展現演技，有機會成獎項寵兒。

黛安娜生前的這段訪問驚動全球，也為她的人生帶來決定性的影響。圖／摘自YouTub...
黛安娜生前的這段訪問驚動全球，也為她的人生帶來決定性的影響。圖／摘自YouTube

英國 Netflix 哈利

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