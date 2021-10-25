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跟紅髮艾德上周同場 「妙麗」、威廉、凱特等都怕染疫

記者蘇詠智／即時報導
紅髮艾德（左二）上周還和威廉（右起）、凱特在「為地球奮鬥獎」頒獎典禮上近距離聊天。（路透資料照片）
紅髮艾德（左二）上周還和威廉（右起）、凱特在「為地球奮鬥獎」頒獎典禮上近距離聊天。（路透資料照片）

流行樂壇當紅創作天王紅髮艾德坦承確診新冠肺炎，造成演藝圈再次震撼。雖然英國相關單位有信心今年冬天當地疫情將銳減，且近日出現超過30萬人在一天之內注射加強劑、創下新高，然而紅髮艾德上周曾參加威廉王子設立的「為地球奮鬥獎」頒獎典禮，和威廉、凱特等都曾近距離接觸，他確診也令其他來賓都陷入染疫危機。

紅髮艾德的最新專輯即將推出，原本也排定了不少宣傳活動，他確診後在社群網站上宣布，目前依照英國政府的規定自我隔離，所有現場表演都只能取消，不過他會盡量完成早先排定的訪問或演出，只是改成在家裡連線進行。

美國老字號綜藝節目「週六夜現場」為此陣腳大亂，紅髮艾德本來敲定11月6日進棚表演，現在他根本不能入境美國，就算他願意改成在家中演出再和該節目現場連線，製作單位卻認為節目一直以來都是主打現場表演，「連線轉播」不是他們的風格，正為替代人選傷腦筋。紅髮艾德對於年輕觀眾吸引力極高，要取代他的必須對少男少女有一樣高的號召力，製作單位鎖定小賈斯汀、尚恩曼德斯等偶像。

雪上加霜的是紅髮艾德上周還參加「為地球奮鬥獎」頒獎典禮，不但與威廉、凱特面對面聊天，也和「酷玩」站上同一舞台演出，以主演「哈利波特」系列影片成名的艾瑪華森亦是典禮嘉賓，他們都有被傳染的風險。威廉王子之前已被傳曾感染新冠肺炎，又再度捲入陰影中，「酷玩」主唱克里斯馬汀的前妻葛妮絲派楚也曾罹患新冠肺炎，克里斯絕對不希望自己也遭傳染。

艾瑪華森也是「為地球奮鬥獎」頒獎典禮嘉賓，被捲入染疫危機。（路透資料照片）
艾瑪華森也是「為地球奮鬥獎」頒獎典禮嘉賓，被捲入染疫危機。（路透資料照片）
紅髮艾德（左二）上周還在「為地球奮鬥獎」頒獎典禮上演出，今已宣布確診新冠肺炎。（...
紅髮艾德（左二）上周還在「為地球奮鬥獎」頒獎典禮上演出，今已宣布確診新冠肺炎。（路透資料照片）

威廉 新冠肺炎 哈利波特

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