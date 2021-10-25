魷魚遊戲爆紅流量暴增 Netflix卻不想付網路使用費

SK寬頻要求Netflix支付網路使用費，但Netflix看來是無意支付。美聯社

韓劇「魷魚遊戲」爆紅造成網路流量大增，南韓 網路服務商SK寬頻因而要求Netflix 支付使用網路的費用，甚至還鬧上法院，而Netflix在獲利能力等種種考量下，目前看來仍不願付這些錢。

Netflix公共政策副總裁加菲爾德（Dean Gafield）25日接受彭博資訊訪問時表示，網路使用費可能會隨時間呈「指數 型」成長，如此一來將創造「一個不公平、反競爭的環境」，因為網路供應商可能漫天開價。他說，若價格過高，「像我們這種服務也不太能承擔得起，可能會因此影響南韓消費者實際的觀看體驗」。

加菲爾德說，他還擔心其他國家的網路供應商會有樣學樣。

SK寬頻發言人則回應，若Netflix估計網路使用成本會呈指數型成長，這也意味著用戶會以同等規模擴張，因此Netflix絕對有能力付錢。他還說，南韓的內容供應商都有付錢給網路供應商，而Netflix在南韓的訂閱人數和流量有所增加，可是卻沒付錢，實在是不公平，「網路不是免費的，不僅是對個人，公家單位、政府局處、大專院校也都是使用者付費」。

根據包含韓國時報在內的當地媒體報導，SK寬頻估計，光是去年，Netflix就必須付272億韓元（2,300萬美元）的網路使用費。這筆金額占去年Netflix在南韓的營收逾6%。

Netflix拒絕支付SK寬頻公司網路使用費，並向法院提起民事訴訟，法院6月一審判決Netflix敗訴，認為雙方是否簽訂契約、是否支付費用，應由當事人自行協商決定。Netflix已提出上訴。

南韓法院說Netflix有付費給美國網路營運商，但加菲爾德否認到底，堅稱Netflix從未在任何地方支付任何網路使用費。他說，在部分合作協議下，Netflix會和網路供應商共享某些技術，並分擔網路系統的行銷成本。