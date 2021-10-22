史蒂芬金、漫威都曾引用 「鹿魔」打造恐怖新經典

「鹿魔」導演史考特庫柏（左）與金獎大導吉勒摩戴托羅。圖／二十世紀影業提供

年度恐怖片「鹿魔」，由「水底情深」金獎大導吉勒摩戴托羅全力製作，再度打造恐怖傳說和怪物新經典，這部年度驚悚恐怖力作在釋出的預告中，一名小男孩捕獲臭鼬後把牠帶到房子的閣樓裡，一個神祕龐然大物突然冒出！接著他繼續獵殺其他生物，似乎在進行一種祭祀。然而，他餵養的怪物忽然逃脫並展開殺戮，在撲朔迷離的片段中，怪物的真實身分也呼之欲出，光是預告就令人毛骨悚然！

美國 新銳導演史考特庫柏的作品年表相當輝煌，同由探照燈影業出品的首部編導作「瘋狂的心」即入圍三項奧斯卡 大獎，並令傑夫布里吉成為奧斯卡影帝，也獲得最佳原創歌曲；第二部作品「逃出熔爐」由奧斯卡演技派得主克里斯汀貝爾主演；第三部作品「黑勢力」由偶像巨星強尼戴普主演，「鹿魔」是他首度嘗試恐怖片，除了吉勒摩戴托羅親自邀約盛情難卻，他更想打造出如「大法師」這般不只是恐怖片的深度傑作！

傑西普萊蒙飾演男主角警長，他先前已和史考特庫柏二度合作，但之前都只演出小配角的他，終於在「鹿魔」中挑大樑！凱莉羅素飾演警長的姊姊，以愛情喜劇走紅的她，令人意想不到也會出現在恐怖片裡。

「鹿魔」構想來自美國和加拿大的原住民食人魔傳說，片中的怪物「溫迪哥」是通體透明的巨魔，身高高達600到900公分，嘴裡長滿尖牙，全身散發腐敗氣息，被認為是遭惡靈附身的人類演變而成，形象駭人程度之高，只要看過一次就會烙印在心底。恐怖小說 大師史蒂芬金即曾在經典小說「禁入墳場」中引用溫迪哥、把牠塑造成具有黃灰色眼睛、腐爛黃色舌頭、鼻孔噴出白煙並頭長羊角；漫威的「無敵浩克」漫畫中，也曾把溫迪哥納入其中、讓牠與浩克及金鋼狼殊死對戰，象徵地位可見一斑。