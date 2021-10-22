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龐德女郎一甲子了 最紅的是她 最老的是她

記者蘇詠智／專題報導
「第七號情報員」烏蘇拉安德絲樹立龐德女郎的高標準。圖／摘自imdb
「第七號情報員」烏蘇拉安德絲樹立龐德女郎的高標準。圖／摘自imdb

007系列電影到明年就滿一甲子，早期龐德女郎們多半是漂亮花瓶，後期被賦予比較多的個性，究竟哪些人最具代表性，又留下了難以磨滅的紀錄？

俗話說「最初的總是最美」，提到最經典龐德女郎，還是有很多人推崇「第七號情報員」中，一出場就只穿比基尼、從水中走出來的烏蘇拉安德絲，不僅樹立往後007女主角的高標準，也成為影壇當紅尤物，出場方式在第20集「誰與爭鋒」，被貴為奧斯卡影后的荷莉貝瑞效法致敬，到了「007首部曲：皇家夜總會」則變成扮演龐德的丹尼爾克雷格親自詮釋這一幕，影響深遠。

「生死關頭」珍西摩爾是演藝圈成就最高的龐德女郎之一。圖／摘自imdb
「生死關頭」珍西摩爾是演藝圈成就最高的龐德女郎之一。圖／摘自imdb

很多女星都期盼擔任龐德女郎後星運大開，卻只有極少數真的變成大牌。第8集「生死關頭」珍西摩爾的古典優雅美貌很突出，即使未因該片一步登天，後來卻演出了影迷至今難忘的「似曾相識」，曾被封「迷你影集之后」，並以長篇劇集「荒野女醫情」成為金球獎視后。今年滿70歲的她，依舊典雅亮麗，也還持續在拍戲。

「女王密使」黛安娜蕾是至今唯一的正牌「龐德夫人」。圖／摘自imdb
「女王密使」黛安娜蕾是至今唯一的正牌「龐德夫人」。圖／摘自imdb

第2任龐德喬治拉贊貝只演了一集「女王密使」，片中卻提到龐德結婚，使得女主角黛安娜蕾成為永遠且唯一的「龐德夫人」。她當時正因影集「復仇者」紅遍英美，為了拍攝「女王密使」而離開「復仇者」，不過龐德夫人紅顏薄命，沒有再主演下一集的運氣。黛安娜的演技也備受讚譽，年過70後還在「冰與火之歌：權力遊戲」飾演老謀深算的荊棘女王，贏得年輕觀眾喜愛。

「007：惡魔四伏」莫妮卡貝露琪是史上最高齡龐德女郎，拍攝時已經半百。圖／摘自i...
「007：惡魔四伏」莫妮卡貝露琪是史上最高齡龐德女郎，拍攝時已經半百。圖／摘自imdb
「金手指」中39歲的歐娜布萊克曼曾是最年長龐德女郎紀錄保持人。圖／摘自imdb
「金手指」中39歲的歐娜布萊克曼曾是最年長龐德女郎紀錄保持人。圖／摘自imdb

近幾部龐德片一改早期愛捧新秀美女的慣例，邀請已成名女星擔任要角，義大利美豔女王莫妮卡貝露琪在「007：惡魔四伏」和小她3歲多的丹尼爾克雷格有對手戲，登上最年長龐德女郎（50歲）寶座，早先紀錄保持人是「金手指」歐娜布萊克曼，那時39歲的她，比史恩康納萊大4歲。

「雷霆殺機」葛麗絲瓊斯是正宗龐德片中最經典女殺手。圖／摘自imdb
「雷霆殺機」葛麗絲瓊斯是正宗龐德片中最經典女殺手。圖／摘自imdb

最強女殺手要算是羅傑摩爾最後一集「雷霆殺機」的葛麗絲瓊斯，這位外型搶眼的黑人女星堪稱各方砲轟是最差一集的「雷霆殺機」少數大亮點，搶走其他主角鋒頭，連「007 生死交戰」都曾考慮找她回來客串。

龐德 義大利 皇家

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