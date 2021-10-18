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「妙麗」艾瑪華森辣秀美背登紅毯 白色禮服藏玄機搶鏡

聯合新聞網 曾智緯
女星艾瑪華森。圖／摘自instagram
女星艾瑪華森。圖／摘自instagram

由英國威廉王子為鼓勵環保所設立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize），17日舉行頒獎典禮、5組獲獎人出爐。身為創辦人的威廉王子與凱特王妃皆盛裝出席，同場的還有「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）秀美背的穿搭登上紅毯，搶盡所有關注焦點。

今年30歲的英國女演員艾瑪華森從童星時代便以《哈利波特》系列電影主角之一的「妙麗」走紅，同時在2017年化身真人版迪士尼公主演出《美女與野獸》更獲得亮眼票房佳績。戲外艾瑪華森除了是學霸之外，更對公眾事務十分熱心，曾被選為聯合國全球親善大使，還加入精品開雲集團（Kering）董事會，成為永續委員會主席。近來鮮少公開露面的她，更為了以環保為出發的「為地球奮鬥獎」現身頒獎紅毯，艾瑪華森身穿白色禮服搭配黑長褲與膠鞋，一轉身便辣秀美背，讓媒體跟著搶拍。

在意永續不遺餘力的艾瑪華森出席頒獎典禮的白色禮服，據外媒報導是來自國際組織「樂施會」從10件回收的衣物中，重新組合而成。同時也打破女星都要穿高跟鞋的習慣，身穿厚底膠鞋的組合，亦引起討論。而獎項創辦人妻子的凱特王妃為呼應獎項的主題，把多年前曾經穿過的Alexander McQueen薰衣草紫雪紡禮服，重新搭配不同腰帶上場，身體力行推動永續。即使是舊衣新穿，凱特王妃登場時仍是滿滿仙氣，更讓人佩服這麼多年以來，她的身材都沒有變形。

威廉王子（左）、凱特王妃。圖／摘自instagram
威廉王子（左）、凱特王妃。圖／摘自instagram

艾瑪華森 凱特 哈利波特

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