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羅賓威廉斯超想出演「哈利波特」 卻因這個理由遭打槍

記者蘇詠智／即時報導
美國導演克里斯哥倫布（右）曾和丹尼爾雷德克里夫合作過首兩集「哈利波特」電影。（路透資料照片）
美國導演克里斯哥倫布（右）曾和丹尼爾雷德克里夫合作過首兩集「哈利波特」電影。（路透資料照片）

眾所周知，JK羅琳在紅遍全球的「哈利波特」系列小說搬上大銀幕時，要求所有要角都必須由英倫演員來扮演，因此美國明星都很難在這系列裡軋上一角，包括大名鼎鼎、並與首兩集導演克里斯哥倫布合作過好幾次的羅賓威廉斯。

羅賓威廉斯曾主演過一堆老少咸宜的票房大片，像是「窈窕奶爸」、「野蠻遊戲」等，他不只大人與小孩都喜愛，也能夠靠個人號召力拉抬影片賣座數字，應該會是片商很樂意讓他加入的人選。

羅賓威廉斯傳出曾想爭取在「哈利波特」系列扮演路平教授。（路透資料照片）
羅賓威廉斯傳出曾想爭取在「哈利波特」系列扮演路平教授。（路透資料照片）

無奈「哈利波特」的主要角色是英倫演員的專利，除了極少數不是來自英國的角色之外，絕大多數都留給了當地的藝人，也才有「英國名演員幾乎都拍過『哈利波特』」的業界笑話。

克里斯哥倫布近日透露，羅賓威廉斯來跟他談過想在「哈利波特」第3集「阿茲卡班的逃犯」飾演路平教授，克里斯只好回答：「他們只要英國演員，我什麼忙也幫不上。」他坦言要拒絕羅賓，對他來說真的是很艱難的一件事，最後他也沒有再執導第3集。除了路平之外，羅賓也曾經爭取扮演海格，一樣因為是美國人，並沒有被考慮。

雖然後來扮演路平一角的坎城影帝大衛休利斯，表現受到書迷與觀眾的高度讚賞，有可能羅賓也難演得更好，卻還是有不少粉絲好奇，若由羅賓來扮路平會是啥情況？但大家永遠都不會知道答案了。

坎城影帝大衛休利斯（右）在「哈利波特」系列影片中扮演路平。圖／摘自imdb
坎城影帝大衛休利斯（右）在「哈利波特」系列影片中扮演路平。圖／摘自imdb

哈利波特 威廉 英國

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