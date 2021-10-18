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「慾望城市」作者稱該劇並不女性主義 籲別拿來當指南

記者蘇詠智／即時報導
「慾望城市」女主角最終套得多金郎。圖／摘自imdb
「慾望城市」女主角最終套得多金郎。圖／摘自imdb

許多女性心目中的生活聖經「慾望城市」，今年12月即將有續篇影集「慾望城市：華麗下半場」在台灣HBO GO登場，原著小說作者坎蒂絲布希奈兒剛巧也把去年推出的新書「城市裡還有慾望嗎？」改編成她自己主演的單人劇，即將在紐約的劇院上演。被問到讓她收入大增、賴以成名的「慾望城市」，她直呼：「千萬別想過著跟這戲裡一樣的生活，電視劇不過就是娛樂罷了。」

自從「慾望城市」於23年前在HBO首播，全球無數女性奉劇中人的觀點、作法為圭臬，都認為成功的女性生活就是和戲裡幾位主角一樣，在摩登的大都會擁有光鮮的生活，靠自己的收入購買一堆華服美鞋，滿足各種感官享受。一直到現在，還會有女生邊看著第N遍的「慾望城市」，邊到紐約來朝聖、尋夢。莎拉潔西卡派克飾演的第一女主角凱莉，最後套牢了她理想的對象「大人物」，很多人以女性主義的角度來分析，覺得編導的安排有點開倒車。

不過坎蒂絲布希奈兒真心感到各方的態度有點過於認真，笑言：「我跟大家看這齣戲的角度不一樣，我不會去剖析它的每一個細節，它是齣好戲，真的非常好笑，可是有些粉絲似乎……讓這齣戲變成他們生活的指南，在帶領他們的人生。」

坎蒂絲直接表示，不要過分期待什麼「大人物」，對現代女性而言，找個男人靠不一定是找到張飯票，還可能倒賠一大筆，男人在很多方面對女性都有可能是很危險的，戲裡卻都沒有提到這些，她提醒女生們，想依靠男人也許會失去得更多，「慾望城市」這齣戲到最後的安排並沒有很符合女性主義。

至於各方矚目的「慾望城市：華麗下半場」，坎蒂絲坦言雖然完全沒參與，卻一定會欣賞，笑道：「我希望它能夠做6季，他們可是付了我一些錢呢。」她也理解為何金凱特蘿不想回歸，她稱自己很愛金凱特蘿，卻感覺對方不太想再扮演肉食女莎曼珊了，因而「慾望城市：華麗下半場」沒有莎曼珊的出現，並沒讓她太過驚訝。

「慾望城市」原著作者坎蒂絲布希奈兒希望粉絲不要妄想照著劇中人的想法導引自己過生活...
「慾望城市」原著作者坎蒂絲布希奈兒希望粉絲不要妄想照著劇中人的想法導引自己過生活。（路透資料照片）
「慾望城市：華麗下半場」即將在12月推出。圖／摘自IG
「慾望城市：華麗下半場」即將在12月推出。圖／摘自IG

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