「慾望城市」作者稱該劇並不女性主義 籲別拿來當指南

「慾望城市」女主角最終套得多金郎。圖／摘自imdb

許多女性心目中的生活聖經「慾望城市」，今年12月即將有續篇影集「慾望城市：華麗下半場」在台灣HBO GO登場，原著小說作者坎蒂絲布希奈兒剛巧也把去年推出的新書「城市裡還有慾望嗎？」改編成她自己主演的單人劇，即將在紐約 的劇院上演。被問到讓她收入大增、賴以成名的「慾望城市」，她直呼：「千萬別想過著跟這戲裡一樣的生活，電視劇不過就是娛樂罷了。」

自從「慾望城市」於23年前在HBO首播，全球無數女性奉劇中人的觀點、作法為圭臬，都認為成功的女性生活就是和戲裡幾位主角一樣，在摩登的大都會 擁有光鮮的生活，靠自己的收入購買一堆華服美鞋，滿足各種感官享受。一直到現在，還會有女生邊看著第N遍的「慾望城市」，邊到紐約來朝聖、尋夢。莎拉潔西卡派克飾演的第一女主角凱莉，最後套牢了她理想的對象「大人物」，很多人以女性主義的角度來分析，覺得編導的安排有點開倒車。

不過坎蒂絲布希奈兒真心感到各方的態度有點過於認真，笑言：「我跟大家看這齣戲的角度不一樣，我不會去剖析它的每一個細節，它是齣好戲，真的非常好笑，可是有些粉絲似乎……讓這齣戲變成他們生活的指南，在帶領他們的人生。」

坎蒂絲直接表示，不要過分期待什麼「大人物」，對現代女性而言，找個男人靠不一定是找到張飯票，還可能倒賠一大筆，男人在很多方面對女性都有可能是很危險的，戲裡卻都沒有提到這些，她提醒女生們，想依靠男人也許會失去得更多，「慾望城市」這齣戲到最後的安排並沒有很符合女性主義。

至於各方矚目的「慾望城市：華麗下半場」，坎蒂絲坦言雖然完全沒參與，卻一定會欣賞，笑道：「我希望它能夠做6季，他們可是付了我一些錢呢。」她也理解為何金凱特 蘿不想回歸，她稱自己很愛金凱特蘿，卻感覺對方不太想再扮演肉食女莎曼珊了，因而「慾望城市：華麗下半場」沒有莎曼珊的出現，並沒讓她太過驚訝。