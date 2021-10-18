超紅韓星始亂終棄還勸誘墮胎 他爆「渣男就是金宣虎」

金宣虎正走紅。圖／Netflix提供

剛演完「海岸村恰恰恰」的金宣虎18日遭爆料疑似對女友始亂終棄，一名女網友堅稱被K姓男演員「射後不理」，強調自己握有證據，稍早韓國媒體人李鎮浩爆料這名K男就是金宣虎。

金宣虎在「海岸村恰恰恰」中和申敏兒甜蜜談情，一起寫下亮眼收視率，雙方人氣也順勢衝高。但全劇才剛播畢，金宣虎就被爆出黑歷史。一名女網友在網路上寫下K姓演員是雙面人，和她在2020年年初交往，短短4個月就分手。她沒想到這名演員看似善良，實際行徑卻如同垃圾渣男，氣到要公開他的真面目。

女網友指稱，K男準備和她結婚，也見過她的爸媽。去年她意外懷孕，K男卻勸誘她墮胎 ，事後轉帳給她約1700美元了事，態度更180度大轉變。因為被「Dispatch」狗仔拍到兩人約會照片，K男親自刪光女方所有關於他的照片，最後透過電話單方面告知她分手。

爆料的女網友鉅細靡遺講出K男的本性和螢光幕前完全不同，對導演 和同劇演員各種抱怨謾罵。網友當然質疑她口說無憑，但女網友沒在怕，聲稱手邊有一堆照片就是最好的證據。

韓國網友紛紛扮起柯南開始比對K男身分，媒體人李鎮浩稍早在直播中披露K男就是金宣虎，同時揭曉更多女網友爆料中的細節，同時提到已經有多家媒體收到前女友的爆料，內容與網路公開的部分一致。奇妙的是，金宣虎的經紀公司整天彷彿人間蒸發，至今沒有任何回應。接下來金宣虎已經排定一系列的終映專訪，遲早必須出來面對。