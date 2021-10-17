梅根重披戲衫夢碎 演不成超級英雄？

英國媒體名嘴、皇室專家始終懷疑梅根有再回去當演員的可能。（路透資料照片）

英國 哈利王子的妻子梅根 ，在英國被許多媒體和民眾視為動搖君主立憲制的破壞者，她的一舉一動總被嫌到不行，有皇室作家就又消遣她，在皇室過得不開心，想要回頭演戲，偏偏她的經紀人找不到她滿意的片子，原來她期望在超級英雄片中亮相，就算不當主角、只是群戲中的一分子都好。

儘管她和哈利結婚後就再也沒以演員身分出現在任何影片中，英國這些所謂的「皇室專家」推論她的心意隨時可能改變，她還是有可能把「重回好萊塢」當成一條退路。

哈利、威廉兩位王子各自的妻子梅根與凱特 ，沒有未能符合公眾期望成為超級好閨密、好妯娌，現在更被八卦報導描繪成互相爭風吃醋的死對頭。過去梅根曾經成功搶佔話題，讓未來將為英國王后的凱特只能忍氣吞聲，近來凱特終於找到機會將梅根一軍，讓梅根恨得牙癢癢。

「Woman's Day」雜誌稱凱特兩周前在「007 生死交戰」英國首映會上，以優雅搶眼的造型壓倒片中一堆女星，連男主角丹尼爾克雷格都為之驚豔，彷彿昔日黛安娜王妃幾度出席007電影首映會時總是成為媒體焦點的翻版。另方面，本來就是演員的梅根，因為和英皇室鬧不和，原本有機會以重要皇室成員身分出席007首映會、好好出出鋒頭，卻只能待在美國和老公哈利忙自己的，風光場面全都給了凱特，不由得又氣又怒。

不過專門打臉八卦的網站，稱「Woman’s Day」向來對梅根充滿敵意，已經不是第一次抹黑她，其實梅根與凱特早就隔著大西洋兩岸各過各的日子，真的沒有直接較勁的場合，也沒那麼計較對方又怎麼了。