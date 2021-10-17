惡女紛轉型 派瑞絲要嫁 布蘭妮、琳賽獲新生 剩她最慘

亞曼達拜恩斯目前仍無自主權，一切由旁人監管中。圖／摘自IG

昔日時常登上八卦 刊物版面的幾大招牌「惡女」，包括派瑞絲希爾頓、琳賽蘿涵、布蘭妮等，隨著年屆不惑或是已經接近這個歲數，要開始邁入人生新的階段。

從豪門千金變成外界眼中的浮誇腦殘女，派瑞絲希爾頓的一舉一動永遠受到外界關注，她曾經幾度訂婚又跳票，和現任未婚夫卡特羅姆終可望修成正果。

根據專門報導明星與名人動態的Page Six，派瑞絲和卡特傳已寄發婚禮預告，請親朋好友們空出時間參加婚禮，該網站稱日期就定在下月11日，他們的婚禮會場暫時還未公開，但Page Six稱宴客地點會在派瑞絲祖父擁有的比佛利山莊近郊豪宅。和她前幾任未婚夫最大的不同的是，卡特身家和她一樣豐厚，彼此都是「豪門」。

從各方喜愛的「小甜甜」變成言行失控的兇惡「瘋女」，布蘭妮才快要40歲已經歷過許多人一生都沒碰過的高低起伏，她即將告別父親監管一切的生活，坦言其實有點害怕，擔心自己又再犯錯，尤其狗仔隊試圖驚嚇她，甚至在她開車回家路上突然跳出來，她懷疑他們想拍到她再度做出瘋狂之舉。

布蘭妮在社群網站 上發表長文說，狗仔隊這樣對她是在4個月之前開始，她才拿回自己汽車的鑰匙，經過了13年被監管的生活之後，她認為自己沒有做過任何值得被剝奪自主權13年的事，這樣的體制真的令她感到噁心，她希望自己是活在別的國家。

至於曾是前程看好的少女偶像，卻因大頭症、負面新聞一堆而自毀前途的琳賽蘿涵，不僅接下Netflix新片，還開始做Podcast節目，大動作重返演藝圈。之前八卦刊物稱她落魄到要靠親友接濟，不過看起來她正在努力振作，要讓看扁她的人服氣。

和她同年齡的「足球 尤物」亞曼達拜恩斯，都曾經是紅牌美少女，也都被酒癮、藥癮拖垮，亞曼達和布蘭妮一樣被剝奪自主權，生活需要旁人監管，粉絲眼看布蘭妮將擺脫束縛，希望亞曼達也重獲自主。