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「尚氣」爭議：華人太在意顏值 美國亞裔更重打破偏見

記者蘇詠智／即時報導
「尚氣與十環傳奇」男主角劉思慕的顏值在華人區是爭議焦點。圖／摘自imdb
「尚氣與十環傳奇」男主角劉思慕的顏值在華人區是爭議焦點。圖／摘自imdb

漫威今年度大片「尚氣與十環傳奇」，全球累積票房破4億美元，北美賣座達2億1500萬美元、暫居年度冠軍，稱得上表現亮眼。然而這部片從預告推出後就在華人區掀起巨大議論，儘管目前在台灣票房算是出色、香港尤其熱賣，在中國至今尚未能上映，且歐美媒體訪問當地亞裔，得到的看法也和住在亞洲的華人有頗大出入。

「尚氣」到底好不好，原來亞洲華人在意的是「顏值」，但歐美亞裔看重的是其代表的「形象」。華人網友一大堆抨擊漫威拿白人對亞裔的刻板印象在選角，所以男主角劉思慕、女主角奧卡菲娜都是單眼皮、五官輪廓不深的老外眼中「傳統東方式」外表，歐美非亞裔以為那個叫「東方美」，其實真正在東方出生、長大的人們都不覺得美，甚至不滿歐美影視節目強化這種刻板印象，好像亞洲人再美都是這麼醜，真正好看的外表只有白人能有，其實有點過度解讀。

而生活在歐美、必須在白人眼光下求生的亞裔，有不少認為「尚氣」已經是很大的進步，至少片中劉思慕不再被包裝成只會念書、四肢無力的弱雞，他很強壯、也是運動型的感覺，就算片中難免還是放進一些對亞裔的陳舊印象，卻以不令人感到刺眼的喜趣手法做反諷，反倒是亮點。

歐美亞裔觀眾大都受不了以往亞裔在影視節目中多半以成績好卻是書呆子的面貌出現，認為影視節目強化了這種偏見，「尚氣與十環傳奇」往正確方向踏出一步，也有些韓國留學生表示不高興每次老外都以為他是華人，和男主角長得很像，抱怨老外眼中亞裔都差不多、無法仔細分辨，這恐怕還需要時間來改變。

在美國的亞裔樂見「尚氣與十環傳奇」將男主角設定成強壯、運動型，不再是文弱書生。圖...
在美國的亞裔樂見「尚氣與十環傳奇」將男主角設定成強壯、運動型，不再是文弱書生。圖／摘自imdb

亞裔 華人 尚氣

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