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愛黛兒睽違6年回歸 新曲Easy On Me談婚變心境

中央社倫敦15日綜合外電報導
愛黛兒即將推出的新專輯，已經先推出首支單曲MV讓樂迷先聽為快。圖／索尼音樂提供
愛黛兒即將推出的新專輯，已經先推出首支單曲MV讓樂迷先聽為快。圖／索尼音樂提供

英國歌姬愛黛兒（Adele）繼2015年推出葛萊美獎專輯「25」後，睽違6年發布眾所期待的新專輯「30」，今天率先發布的第一首歌Easy On Me描述她的婚變心境。

路透社報導，33歲的愛黛兒以描述分手與後悔的動人抒情歌著稱，新曲Easy On Me上週發布預告，將收錄於11月發布的第4張專輯「30」。愛黛兒表示，這首歌是為了向年紀尚小的兒子解釋父母離婚。

新曲Easy On Me內容似乎在尋求諒解，歌詞包括「別苛責我，寶貝/我還是個孩子/沒有機會去/感受周遭的世界」。

影片來源：youtube/ AdeleVEVO

愛黛兒13日對粉絲宣布，終於準備發行新專輯「30」，並形容這是在她「人生中最波瀾起伏時期的孤注一擲」創作。

愛黛兒在2019年30歲那年，與從事慈善工作的丈夫柯尼基（Simon Konecki）分手，將人生里程碑的這一年作為新專輯名稱。

粉絲與音樂評論家對愛黛兒的回歸熱烈歡迎，Easy On Me的MV在YouTube發布10小時就吸引超過1800萬人次點閱。

愛黛兒的知名歌曲包括Someone Like You和Hello，是當今最成功的流行歌手之一。

她曾登上世界各地音樂排行榜，抱回15座葛萊美獎，並以「007：空降危機」（Skyfall）主題曲奪得奧斯卡最佳電影歌曲獎。

愛黛兒新專輯封面照片頗有戲劇感。圖／索尼音樂提供
愛黛兒新專輯封面照片頗有戲劇感。圖／索尼音樂提供

葛萊美 奧斯卡 英國

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