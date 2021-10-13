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全智賢露肚登上「智異山」 委屈與叔叔輩同齡

記者陳建嘉／台北－首爾連線報導
女神全智賢在「智異山」的扮相相當美麗。圖／愛奇藝國際站提供
女神全智賢在「智異山」的扮相相當美麗。圖／愛奇藝國際站提供

全智賢、朱智勛合作全新冒險韓劇「智異山」，13日舉辦記者會，主要演員皆出席宣傳，朱智勛直呼能與全智賢合作，完全是夢想成真，「我當演員前就是全智賢前輩的粉絲了，她不僅是『我的野蠻女友』，也能像『暗殺』一樣穩重，感覺很神奇」。

聊到拍戲時的互動，朱智勛笑稱：「前輩很平易近人，說我變胖嘲笑我，但還是會帶吃的給我。」也提到雖然在山上拍片很辛苦，不過拍動作戲時，全智賢總會第一個挺身而出，跑步也是所有演員中最快的，讓朱智勛在片中完全化身小迷弟。

全智賢、朱智勛為拍「智異山」，在山林間奔走，全智賢說自己很喜歡爬山，更喜歡輕鬆爬山的路線，「我在自然面前變得渺小，想起自己，會領悟到很多事」，她也自豪體力過人，完全不感到疲累，「我覺得穿登山裝、運動鞋，很溫暖很棒」，她同時也虧起其他演員吳正世、趙漢哲，「看到劇本時，發現自己演的角色跟這些叔叔輩同齡，我真的覺得很委屈」，逗得全場哈哈大笑。

相較於全智賢的超強體力，身為男主角的朱智勛卻有不同的感受，同樣從小就喜歡山，甚至放話之後想挑戰爬智異山，但他認為這次拍攝相當耗體力，尤其爬山時腳要緊抓地面，比在平地拍攝難上三到四倍，收工後雙腳常常伸不直，泡了不少足浴，得透過跑步和健行來保持體力。

編劇金銀姬透露，當初選擇「智異山」作為戲劇主題，是因為先前作品多半以警察為主角，是在人死後搜查死因，這次守山員的故事是在事故發生前搶救人命，自己在撰寫前也曾未到過智異山，實際走訪後感受到神秘的氛圍以及圍繞在山林的傳說 ，「智異山」的故事就此誕生。全智賢也提到守山員並非日常中會遇到的職業，希望透過他們的演出能讓更多觀眾看見新的故事。

愛奇藝原創劇集「智異山」講述由全智賢飾演的王牌守山員，與朱智勛飾演新人守山員，攜手守護智異山國立公園、搜尋救援受困者，並揭開埋藏在智異山中的秘密，本月23日晚間8點獨家同步韓國首播。

朱智勛（右）自承多年前就是全智賢的粉絲，這次能與前輩合作非常開心。圖／愛奇藝國際...
朱智勛（右）自承多年前就是全智賢的粉絲，這次能與前輩合作非常開心。圖／愛奇藝國際站提供
全智賢(左起)、編劇金銀姬、吳正世、攝影導演崔相木、趙漢哲、朱智勛出席「智異山」...
全智賢(左起)、編劇金銀姬、吳正世、攝影導演崔相木、趙漢哲、朱智勛出席「智異山」記者會。圖／愛奇藝國際站提供
全智賢穿著露肚裝，性感出席「智異山」記者會。圖／愛奇藝國際站提供
全智賢穿著露肚裝，性感出席「智異山」記者會。圖／愛奇藝國際站提供
趙漢哲(左起)、全智賢、吳正世與朱智勛出席「智異山」記者，互動熱絡。圖／愛奇藝國...
趙漢哲(左起)、全智賢、吳正世與朱智勛出席「智異山」記者，互動熱絡。圖／愛奇藝國際站提供

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