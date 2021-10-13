鍾孟宏「瀑布」角逐奧斯卡 願為想拍電影下一代拚搏

演員賈靜雯（前左）、王淨（前右）在導演鍾孟宏新作「瀑布」中飾演母女。中央社

金馬得主鍾孟宏執導的新作「瀑布」不僅入圍本屆金馬獎11項提名，也將代表台灣 角逐第94屆奧斯卡 最佳國際影片。鍾孟宏坦言在台灣拍電影 不易，但想為下一代影視工作者努力拚搏。

中央社舉辦「瀑布」媒體包場活動，導演鍾孟宏現身映後座談分享拍片點滴。「瀑布」甫獲得第58屆金馬獎11項提名，在劇中精湛詮釋母女疏離又親密關係的賈靜雯與王淨也同時取得金馬影后門票。

鍾孟宏直呼鬆一口氣，很擔心其中一人沒入圍該如何是好，至於最終獎落誰家，他笑言只能把兩人帶入金馬獎頒獎典禮，結果還是得各自負責，「不過也許兩個都得獎也不一定」。

鍾孟宏現場也透露賈靜雯與王淨的家並非真實場景，而是在攝影棚內重新搭設，才能呈現電影中的攝影機鏡位，不受既有空間侷限視覺美感，隨時可拆除牆面拍攝。鍾孟宏坦言，確實花不少心血和經費在「蓋家」，裝潢程度是能在屋內刷牙、洗臉、煮飯、生活，「我們真的把一個家在片場搭起來」。

「瀑布」取材於友人母女真實故事，也呼應鍾孟宏對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，及人與人關係疏離的感受。他坦言未來無常將會越來越多，但人們是否有機會找到一條路，拉近彼此的距離，重新建立親友間的連結，期盼藉由電影讓觀眾思索。

日前「瀑布」獲選為台灣角逐明年奧斯卡最佳國際影片代表，也是鍾孟宏繼「陽光普照」後，連續第2年擔起重任替台灣出征。上屆「陽光普照」成績擠進第93屆奧斯卡15強短名單，這回再度挑戰，鍾孟宏苦笑兩聲，表示台灣要比奧斯卡困難度高，但每回仍想抱點希望，所以過程很煎熬，「我只覺得去年已經煎熬一次，沒想到今年又來一次。」

鍾孟宏也特別提及，在台灣拍電影不易，「尤其拍這種沒有槍戰的，更辛苦」，但仍希望能有機會被更多觀眾看到與支持，才有機會拍他們想拍的電影，「因為現在所做的每一步，不是為了自己，而是為了台灣下一代」。他認為許多想走電影路的孩子，會因為沒有完整影視環境支援，走得相當辛苦。

鍾孟宏說，有些人會質疑電影人出國比賽，得獎關他們什麼事情，「真的不關你們的事，但關乎台灣電影接下來，可不可以跟外面國家的人去拚搏拚比，因為台灣真的需要被看到」，期盼觀眾能給予更多支持與力量。

「瀑布」將於22日至24日搶先上映口碑場，29日正式全台上映。