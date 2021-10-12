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「魷魚遊戲」李政宰尚無歐美新片邀約 有合適不會拒絕

記者蘇詠智／即時報導
李政宰暫時還沒接到任何歐美新片邀約。（路透資料照片）
李政宰暫時還沒接到任何歐美新片邀約。（路透資料照片）

歐美娛樂界招手亞洲紅星加入新片拍攝，早已有很多前例，近日因Netflix韓劇「魷魚遊戲」而為更多西方觀眾認識的南韓重量級男星李政宰，卻坦言目前還未接到任何歐美邀約，不過要是有合適的角色，他會很願意跨出南韓接演國際製作，認為應該會頗有樂趣。

「魷魚遊戲」掀起歐美觀眾追劇熱潮，演員都成為媒體關注的焦點，李政宰接受重要娛樂刊物「綜藝報」的專訪，表示在接演此劇前，沒有預期到會如此成功，不過讀了劇本之後，發現有不少能打動所有觀眾的元素，有機會在南韓以外也受到歡迎。

早在李政宰之前，李秉憲、Rain等都曾在好萊塢大片中亮相，近期朴敘俊也加入漫威「驚奇隊長2」的演出，他如果隨他們的腳步走向國際，以他的演藝資歷來說也顯得有點晚。「綜藝報」稱李政宰現在是南韓演藝圈最有票房保證的男星，他卻覺得自己並沒有任何改變，在年過不惑之後，他感到精力不如以往，理智告訴他，必須一次專注在一件事上，因此他就專心做好演員的工作。

現在他已年近半百，這種感覺更強烈，目前他還沒有接到來自海外的邀約，可是如果有好的機會，他會抱持開放的態度。想打鐵趁熱的歐美片商，不妨趕快加緊腳步。

「魷魚遊戲」讓李政宰被歐美觀眾認識。圖／摘自Netflix
「魷魚遊戲」讓李政宰被歐美觀眾認識。圖／摘自Netflix

南韓 魷魚遊戲 好萊塢

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