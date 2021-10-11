「俗女2」導演向陳嘉玲道別 留10點女兒養成提醒

戲劇「俗女養成記2」10日大結局，導演嚴藝文在臉書向謝盈萱飾演的陳嘉玲（左）告別，並留下10點當母親的貼心提醒。（CATCHPLAY提供/中央社）

台劇「俗女養成記 2」昨晚大結局，劇中主角陳嘉玲喜迎女兒成為母親，也為全劇畫下句點。導演 嚴藝文今天以「愛你的乾媽」身分，在臉書寫下給陳嘉玲的一封信與10點貼心提醒。

嚴藝文首先恭喜陳嘉玲成為「母親」，認為這是一個非常勇敢的選擇。「妳要開始『養成』一個新的生命。關於女兒『養成』方面，容我給妳一些貼心提醒，要聽不聽，妳自己決定。」

嚴藝文說，如果女兒是「俗女」，請不要用「淑女」的教養方式去折磨她，也折磨自己；再者要告訴女兒每天吃飽睡好非常重要；第3則是讓女兒養一隻狗或貓，或任何寵物都行，教她何謂無私的付出。

第4則是當女兒覺得自己不夠漂亮、苗條時，甩她一巴掌，然後帶她去照鏡子，教她欣賞自己的獨特；第5是當女兒在放空發呆或傻笑時，不要打擾她；第6點是不要再跟「嘉玲阿嬤」月英阿祖「手爆釋迦」一樣，讓她對性這件事有陰影，教她如何保護自己比較重要。

第7是告訴女兒理想伴侶的唯一標準是「一個可以讓她做自己的人，不管那個人是男是女」；第8是當她沮喪失落或傷心哭泣時，陪在她身邊就好，不需要說太多「鼓勵」的話語。

最終兩點分別是，鄭重告訴女兒「有錢，有愛，有健康」，一輩子至少要擁有一項；另一點則是讓她明白「人生很短也很長，可以跌倒，可以犯錯，但是不可以耍賴或白爛。」

「俗女養成記2」從8月8日開播迄今共10集，前9集頻頻寫下收視紀錄，蟬聯9個週日全時段收視冠軍，甚至一度拿下週末全國收視第一，10日播出的最終回，讓許多網友依依不捨。

嚴藝文在文末寫道，「說了2季（陳嘉玲）的人生故事，要跟妳告別了，我不確定是暫時的或是永遠的……」讓不少藝人不捨地回應。劇中客串警察 的新科視后鍾欣凌說：「我我我，昨天跟陳嘉玲說拜拜時有些惆悵」；客串「嘉玲阿公」好友「勇伯」的洪都拉斯也寫道：「真心誠意，讓人不捨結束」；許多網友則感謝「俗女2」這幾個月的陪伴，有人更笑言，「我也要這樣養成我女兒，謝謝俗女帶給我們的一切美好」。