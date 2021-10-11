歷屆007龐德比一比 他才是最賣座的一位

羅傑摩爾的龐德，風格輕鬆幽默。圖／摘自imdb

丹尼爾克雷格最後一回扮演詹姆斯龐德 的「007 生死交戰」，全球各地開出票房紅盤，讓曾因新冠肺炎深受影響到奄奄一息的戲院映演業，有如打了強心針。各方矚目丹尼爾能否取代史恩康納萊 成為史上最高票房龐德之餘，不免也針對歷代龐德超級比一比，得到一些有趣的紀錄。

目前為止，首代龐德史恩康納萊仍然保有最佳票房紀錄，雖然從數字上來看，丹尼爾克雷格、皮爾斯布洛斯南都比他好很多，然而考慮通貨膨脹與幣值換算之後，史恩康納萊依舊是歷代龐德中的賣座冠軍，丹尼爾克雷格需要靠「007 生死交戰」賣破9億2000萬英鎊才有機會取而代之，難度還頗高。

最短命的龐德是只演了一集「女王密使」的第2代喬治拉贊貝，在位最久的本來是第3代羅傑摩爾，從宣布到下一任提摩西達頓接班，超過14年，然而「007 生死交戰」因新冠肺炎疫情拖了一年半才正式上映，丹尼爾克雷格在位時間已經快要16年，下一任人選還沒出現，他也擠下羅傑摩爾，成了任期最久的正宗007。

眾所周知，美國 男星從來沒機會當上正牌007，然而丹尼爾克雷格前年透露自己已經「變成美國人」，其實是英國承認雙重國籍，不少英國影星也都為了各種事務的便利，願意取得美國籍，丹尼爾比妻子瑞秋懷茲還晚取得美籍。「007 生死交戰」在他有美國護照後才上映，讓他變成第一個有美國籍的龐德。

[email protected][email protected]>

最生不逢辰的龐德公認是第4代提摩西達頓，他的外型最符合伊恩佛萊明的原著描述，也熟讀原著做足功課，偏偏觀眾已熟悉羅傑摩爾的輕鬆搞笑風格，美國觀眾尤其排斥他，但多年後的丹尼爾克雷格就是因為走回嚴肅風受到稱讚與喜愛，只能怪提摩西超前時代20年。