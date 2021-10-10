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哈利、梅根被英國人嫌到爆 但還有皇族更慘

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子和妻子梅根在英國備受攻擊，暫時不會想回去。（路透資料照片）
哈利王子和妻子梅根在英國備受攻擊，暫時不會想回去。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根自從在訪問中公開指陳皇室運作的缺失，就和皇室親戚關係陷入谷底，也被英國民眾厭惡，民調支持度一再下滑。今年夏天哈利曾返英與哥哥威廉一起為母親黛安娜的紀念雕像啟用揭幕，那時本來還有個慶祝派對，因故延期，現在派對即將舉行，各方原先以為哈利會和梅根一起回去參加，英國媒體卻報導，兩人確定會缺席。

哈利和梅根炮轟皇室，在很多從小被教導對皇室絕對崇敬的英國人心中簡直大逆不道，皇室人員和媒體更是三天兩頭攻擊。近日有所謂的皇室專家稱哈利和梅根在5年之內，就不會被人當一回事了，這位名叫羅伯賈伯森的皇室專家稱：「如果他們在皇室的保護傘防衛下，就不會踏錯這麼多步，他們搞不好還會有一些人氣，多少能維持被外界關注，有發聲的空間。」

英國媒體認為梅根不會再回英國，哈利和妻子同進退，短期內也沒有要回英國，此點也被輿論批評，畢竟是為了母親所辦的活動，再怎樣也該盡人子的義務，暫時將個人的屈辱丟在一邊。

不過哈利和梅根還不是英國皇室內處境最悲哀的成員，哈利的叔叔安德魯王子，由於捲入性醜聞，安德魯今年大半年鮮少參與皇室公開活動，近日英媒報導他已經不得翻身，將永遠被打入冷宮，不只他的哥哥查爾斯王子、姊姊安公主都不願意讓他解禁，連他的姪子威廉，都認為這個形象敗壞的叔叔將「危及全家」，為了讓溫莎王朝長治久安，威廉可是封殺叔叔不手軟。

威廉王子早已英國未來國王自居，連長輩都可以嚴厲懲處。（路透資料照片）
威廉王子早已英國未來國王自居，連長輩都可以嚴厲懲處。（路透資料照片）
安德魯王子醜聞纏身，已被英皇室其他成員聯手打入冷宮，永遠無法重返公眾事務。（路透...
安德魯王子醜聞纏身，已被英皇室其他成員聯手打入冷宮，永遠無法重返公眾事務。（路透資料照片）

哈利 英國 梅根

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