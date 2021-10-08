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愛黛兒甩肉45公斤 嘆兒子逼問離婚原因「心碎無奈」

記者蘇詠智／綜合報導
愛黛兒成為葛萊美獎贏家時，還是豐滿的「重量級」歌后。（路透資料照片）
愛黛兒成為葛萊美獎贏家時，還是豐滿的「重量級」歌后。（路透資料照片）

英國歌后愛黛兒強勢回歸樂壇，同時登上英國、美國版「VOGUE」封面，展現減去45公斤的新丰采，不但兩頰驚現凹陷，妝容美豔到幾乎與模特兒無異，對於不少粉絲直呼「想念以前那個愛黛兒」，她坦言自己絕非為了減肥才瘋狂鍛練。

以往愛黛兒是世人眼中的「重量級」歌后，雖然身型豐滿碩大，卻有無可匹敵的天籟美聲，證明女性不一定要漂亮、清瘦才能在娛樂圈佔有一席之地，也贏得許多大尺碼女孩的崇拜，但她現在變成標準身材的美女，簡直是對她們的「背叛」。

「我知道我以前好像是許多女性的代表，可是我現在還是同一個人啊，那些對我身材最惡毒的批評都來自女性，我真的他X的失望，非常受傷。」她坦言像是著迷一般對運動上癮，每天一定要進行2、3回，包括重量訓練和循環訓練，才能感到自己變得更好。她說道：「這本來就完全不為了減肥，而是讓我覺得更強壯，免得一天到晚都把時間浪費在電話上。」

揮別了45公斤的贅肉，愛黛兒之前還擺脫了一段婚姻，對她而言最艱難的是要面對兒子各種疑問：「他曾經問我，你是不是不愛我爸爸了？我根本不知道怎麼回答，也不曉得如何令他能夠理解，實在很心碎。」她認為自己不是不愛前夫，那時卻已經真的沒有相愛的感覺，如果沒辦法先顧好自身的感受，她不敢想往後的日子會變怎樣，離婚固然不容易，卻是她必須做的決定。

愛黛兒的臉整個小一大圈，跟模特兒幾無差別。(取材自britishvogue IG...
愛黛兒的臉整個小一大圈，跟模特兒幾無差別。(取材自britishvogue IG 攝影／Steven Meisel)

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