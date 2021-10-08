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黑豹妹、進擊鼓手、哈啦猛男 死不打疫苗 喬治痛罵蠢

記者蘇詠智／即時報導
喬治柯隆尼罵還不打疫苗的同業「愚蠢」。(路透資料照片)
喬治柯隆尼罵還不打疫苗的同業「愚蠢」。(路透資料照片)

好萊塢陷入「疫苗大戰」？正當各大影視公司收緊拍片現場防疫措施，甚至要求工作人員都要打過新冠肺炎疫苗才能進劇組，有些藝人就是打死不願意接種，還讓所有人員承受染疫風險，更令劇組停工、損失數百萬美元，氣得喬治柯隆尼大罵他們「愚蠢」。

上個月曾主演「進擊的鼓手」與「捍衛戰士：獨行俠」的麥爾斯泰勒傳確診，他正在拍攝中的迷你影集「The Offer」人人提心吊膽，還有人已出現病徵，製拍此劇的派拉蒙據估計因停工將損失600萬美元。麥爾斯不但抗拒新冠疫苗，也不願接受檢測，卻還是被傳染，工作人員都因他的行為感到火大。

美國各影視公司皆已訂定嚴格的防疫措施，不過方法是死的、人是活的，在尊重個人自由的北美，確實執行的難度極高。除了麥爾斯泰勒外，在「黑豹」系列扮演天才小妹舒莉的蕾蒂夏萊特，去年就因分享一支長一小時餘的反疫苗影片招來各方抨擊，她近日在拍攝續集，依然堅持不打疫苗，因為漫威所屬的迪士尼還沒正式執行工作人員都要打疫苗的措施，拿她沒輒。「哈啦猛男」勞勃許奈德，也同樣是「抗拒疫苗」的代表。

另方面，除了珍妮佛安妮絲頓早先已斷聯不打疫苗友人，強調大家都該打疫苗、免得為他人帶來風險，喬治柯隆尼也表示每個世代的美國人都可能要做出犧牲來保衛自己人，譬如上場作戰，而現在不過是要大家在手臂上打針、戴上面罩而已，堅持抵抗的人既愚蠢也沒長大。兩屆奧斯卡影帝西恩潘更一度在片場拂袖而去，堅持所有人員都要打完疫苗才願返工，經勸說後雖妥協，還是要求第一線拍攝人員要打疫苗。

西恩潘要求新戲工作人員都要打好疫苗，一度為此拂袖而去。(路透資料照片)
西恩潘要求新戲工作人員都要打好疫苗，一度為此拂袖而去。(路透資料照片)
勞勃許奈德也是堅持不打疫苗的一分子。(路透資料照片)
勞勃許奈德也是堅持不打疫苗的一分子。(路透資料照片)
「黑豹」系列女星蕾蒂夏萊特據傳在續集拍攝現場還是堅持不打疫苗。(路透資料照片)
「黑豹」系列女星蕾蒂夏萊特據傳在續集拍攝現場還是堅持不打疫苗。(路透資料照片)
麥爾斯泰勒拒打疫苗結果確診，害劇組停工損失上百萬美元。(路透資料照片)
麥爾斯泰勒拒打疫苗結果確診，害劇組停工損失上百萬美元。(路透資料照片)

疫苗 工作 美國

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