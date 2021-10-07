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「魷魚遊戲」巴黎快閃店 排隊民眾互毆 冒雨空等6小時

中央社巴黎7日綜合外電報導
「魷魚遊戲」快閃店上周末在巴黎開幕，因為限時兩天，吸引大批民眾朝聖，不料排隊民眾竟爆發肢體衝突。圖／擷自推特
「魷魚遊戲」快閃店上周末在巴黎開幕，因為限時兩天，吸引大批民眾朝聖，不料排隊民眾竟爆發肢體衝突。圖／擷自推特

Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」快閃店上周末在法國巴黎開幕，因為限時兩天，吸引大批民眾朝聖，不料排隊民眾竟爆發肢體衝突，快閃店也被迫提早關門。

美國「國際財經日報」（IBTimes）報導，3日上傳到推特（Twitter）的一則34秒影片顯示，現場至少有兩人互相揮拳，周圍有些人試圖將兩人拉開，保全人員也趕來勸架。

標註#SquidGame和#Netflix標籤的這則推文吸引約150萬人觀看，另一支影片畫面顯示，警車隨後到現場維持秩序。

出席這場活動的一名TikTok用戶發文表示：「在雨中等了6小時20分鐘後…活動因為有人打架而宣告取消。」

共有9集的Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」描述456名因欠債而陷入絕望的玩家，參加一場生存遊戲。如果贏得六輪遊戲的勝利，他們將可以獲得456億韓元（約3832萬美元）。

此劇9月在Netflix開播以來就大受歡迎，更成為首部登上美國Netflix觀看排行榜榜首的韓劇。

影片來源：YouTube The Sun

Netflix 韓劇 美國

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