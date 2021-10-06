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魷魚遊戲劇中電話被打爆 Netflix將編輯畫面刪除

中央社首爾6日綜合外電報導
韓劇「魷魚遊戲」在全球爆紅，劇中玩家可透過特務給的名片，打電話表明想要參與遊戲，沒想到這組電話號碼真實存在，當事人遭數千通電話和簡訊轟炸，如今此片段將編輯刪除。路透
韓劇「魷魚遊戲」在全球爆紅，劇中玩家可透過特務給的名片，打電話表明想要參與遊戲，沒想到這組電話號碼真實存在，當事人遭數千通電話和簡訊轟炸，如今此片段將編輯刪除。路透

韓劇魷魚遊戲」在全球爆紅，劇中玩家可透過特務給的名片，打電話表明想要參與遊戲，沒想到這組電話號碼真實存在，當事人遭數千通電話和簡訊轟炸，如今此片段將編輯刪除。

路透社報導，Netflix和韓國製作公司Siren Pictures 今天表示，他們將編輯這段畫面，移除電話號碼。

共有9集的Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」描述456名因欠債而陷入絕望的玩家，參加一場生存遊戲。如果贏得六輪遊戲的勝利，他們將可以獲得456億韓元（約3820萬美元）。

此劇9月在Netflix開播以來就大受歡迎，更成為首部登上美國Netflix觀看排行榜榜首的韓劇。

這個電話號碼的實際所有人為慶尚北道星州郡一名女性，名叫金吉英（Kim Gil-young，音譯），是販售無糖手工羊羹的業者。她上個月接受韓國電視台SBS的訪問，並公開有人要求參加魷魚遊戲的簡訊內容。

路透社記者今天打這支電話，但無人回應。

Netflix今天表示：「我們與製作公司一起合作解決這件事，包括編輯出現電話號碼的畫面。」公司也呼籲民眾不要再打惡作劇電話或傳簡訊。

這名女子告訴SBS，因為要跟客戶聯繫，所以不可能換電話，她也拒絕100萬韓元的賠償金。SBS報導，後來賠償金提高到500萬韓元。

Netflix和Siren Pictures拒絕就賠償金額置評。

總統候選人許京寧（Huh Kyung-young）上週在臉書上表示，有意願用1億韓元買下該號碼。

Netflix和Siren Pictures稍早解釋，他們故意只有顯示出電話號碼最後8位數字，沒想到韓國手機撥出機制會自動加上010，造成當事人的困擾。

Netflix 魷魚遊戲 韓劇

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