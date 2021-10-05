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被嗆裝病 詹雅雯秀「左腦萎縮」證據：真的沒藥醫

記者林士傑／即時報導
詹雅雯秀出藥袋，證明的確有在服用帕金森氏症的藥物。圖／摘自臉書
詹雅雯秀出藥袋，證明的確有在服用帕金森氏症的藥物。圖／摘自臉書

左腦中度萎縮、患有帕金森氏症的詹雅雯同時患有無法自行分泌口水的罕見疾病，又要面對腫瘤、心臟腫大、氣喘等毛病，卻仍有不少人屢屢拋出她裝病的疑慮。繼先前在直播回應外界質疑之後，她昨晚秀出大量藥袋，一邊整理藥物證明自己的確每天都要服用。

她不希望大家以訛傳訛，認為她是有目的的裝病，「人生不要那麼笨啦！需要別人注視你的時候，然後你來騙大家說你生病？沒有那個必要，演藝圈不需要走到那個地步，而且我在演藝圈30年了，沒有必要用病症騙大家。」她並強調此舉是要告訴大家別用壞的角度去想別人，更不需要造口業，「你們造口業我會很難過，真的沒有那個必要。」

先前遭疑「裝病」之後，她的情緒受到影響，由於帕金森氏症無法根治，她難過地說：「如果我真的裝病，那太好了，我如果沒有生病的話，我會非常快樂、非常開心，會把你們對我的質疑當成是祝福。」

目前她固定回台大醫院追蹤狀況，平常也會吃營養品、雞精補足精神，「雖然帕金森氏症真的沒有藥醫，像醫生都叫我要勇敢、堅強，藥物不能讓你康復，最起碼藥物能夠保持平衡點，盡量不要讓它再惡化，妳不要覺得絕望。」

屢被質疑裝病，詹雅雯不再吞忍訴出心聲。圖／摘自臉書
屢被質疑裝病，詹雅雯不再吞忍訴出心聲。圖／摘自臉書

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