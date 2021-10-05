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007生死交戰首映周末票房 打破龐德系列電影紀錄

中央社倫敦5日綜合外電報導
最新一部龐德電影「007生死交戰」首映週末票房打破007系列電影的紀錄。這是丹尼爾克雷格最後一次飾演詹姆斯龐德。(美聯社)
最新一部龐德電影「007生死交戰」首映週末票房打破007系列電影的紀錄。這是丹尼爾克雷格最後一次飾演詹姆斯龐德。(美聯社)

最新一部龐德電影「007生死交戰」首映週末票房入袋2500萬英鎊（約3406萬美元），打破007系列電影的紀錄。這是丹尼爾克雷格最後一次飾演英國情報員詹姆斯龐德。

「007生死交戰」（No Time To Die）9月30日在英國和愛爾蘭首映，創下007電影上映至今60年來，國內最佳首映3天票房紀錄。

這部電影是英國2020年初疫情爆發以來發行規模最大的一部片，儘管才上映短短4天，就為陷入困境的電影產業帶來重生的希望。

環球影業（Universal Pictures）表示，「007生死交戰」目前已在德國、西班牙、巴西和日本等54國上映，累計票房金額達1.21億美元，成為首部未計入中國票房，就突破1億美元的好萊塢電影。

「007生死交戰」比預定推出時間晚了18個月終於上映，佳評如潮，英國各地影迷周末湧進電影院，一睹007的最新冒險。

「泰晤士報」（The Times）影評人馬赫（Kevin Maher）5顆星大力推薦，他說：「比好還要更好，令人嘆為觀止。」

「從電影的第一個開場畫面到最後一個鏡頭，丹尼爾克雷格（Daniel Craig）充滿了個人魅力。」

電影院 英國 龐德

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