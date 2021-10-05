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登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）在封面照上的地位，被嘲笑有如梅根身旁的隨從。（路透資料照片）
哈利（左）在封面照上的地位，被嘲笑有如梅根身旁的隨從。（路透資料照片）

據聞英國哈利王子從小就對自己沒有王位繼承權、活在哥哥威廉陰影下很介意，好不容易跟妻子梅根搬家到美國，梅根卻又是個在爭名奪利的好萊塢打滾過、決心和手段都很強的新時代女性，外界一直認為哈利是被梅根牽著鼻子走的傀儡，讓他又很不滿，總是想要強調兩人所有重大決定都是他做的主，但前陣子夫妻一起登上「時代」的影響人物封面，只見哈利看似倚著梅根，梅根占據較大的畫面，遭到英國媒體消遣：「這根本夫以妻貴，還是說他是娘娘旁邊的隨從？」

早先封面照被嫌「修片過度」，等到吵完這一波之後，英國媒體還是沒放過他們倆，確實畫面上看起來似乎梅根是主角、哈利為陪襯，但也有媒體稱這是哈利想要建立「非權威、更親民」形象的安排，目的是要讓世人接受他是一個比較好接近的，與傳統皇族都不同的王子。那誰是那個他想壓過的、「食古不化」典型傳統王室貴族？自然就是威廉。

這幾年來威廉益發以「未來英國國王」自居，對於皇室傳統不管好的壞的照單全收、極力捍衛，哈利和梅根三番兩次拿皇室開刀，他也至今完全不願意與他們和解，頂多檯面上不要鬧僵而已。英國人力挺他們自家的未來領袖到底，對於哈利和梅根是酸水潑到沒完，也認為哈利應該會對自己人氣跌谷底、鋒頭又遠不如妻子，感到後悔莫及。

八卦刊物已經稱哈利對梅根太搶鏡愈來愈難忍受，無奈和英國家人間的和好之路已斷，現在只能獨自吞下苦果。

梅根（右）對著觀眾露出燦爛笑容，緊抓著麥克風不放的哈利，心中另有盤算？（路透資料...
梅根（右）對著觀眾露出燦爛笑容，緊抓著麥克風不放的哈利，心中另有盤算？（路透資料照片）

哈利 梅根 英國

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