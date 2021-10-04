阿湯「超前部署」押錯寶？「捍衛2」還不演別人已大賺

「捍衛戰士：獨行俠」9月才宣布再延檔，接下來歐美各地的新片接連開出票房大紅盤，疫情已不再有太大阻礙。圖／摘自imdb

新冠肺炎曾經重創全球各地戲院業，好萊塢大片紛紛延檔再延檔，觀眾遲遲等不到夠吸引力、願意花錢走進映廳的巨作，片商也不敢在很多大票倉區域影城未重開的時刻貿然推出手上的王牌，形成一種惡性循環。不過在各國疫苗覆蓋率陸續提高、戲院重開後，此現象已幾乎快消失，近來上映的幾部大片如「尚氣 與十環傳奇」、「007 生死交戰」、「猛毒2：血蜘蛛」等，賣座先後開出超級大紅盤，讓戲院業者笑得闔不攏嘴，一度以為快要活不下去，現在信心又逐漸恢復。

但在一個月前，情況完全沒這麼樂觀，因為美國 的Delta變種病毒及所帶來的突破性感染，人數仍沒有明顯減緩，票房一度從夏初的全面復甦到又顯著的下滑，許多影迷擔心強片又有一波延映潮，甚至有人已經展開行動，就是湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」，本來幾經調動敲定今年11月19日上映，9月1日宣布延到明年5月底的美國國殤日檔，比原定去年6月推出，延後快要滿兩年。

湯姆克魯斯與派拉蒙此舉，那時並不太讓人意外，畢竟「捍」片成本1億5000萬美元，絕對需要最好的上片時機才有回本的可能，因此也有娛樂記者推論，倘若觀眾接著看到「007 生死交戰」等大片再往後延，也不要太訝異。殊不知，阿湯「超前部署」卻完全猜錯風向，「捍衛戰士：獨行俠」宣布延檔隔沒兩天，「尚氣與十環傳奇」開始在北美與全球其他地區上映，票房比早先各方預估的還要出色，「007 生死交戰」確定不再延，而「猛毒2：血蜘蛛」也馬上把映期往前調動到10月初。

上周末「007 生死交戰」和「猛毒2：血蜘蛛」各自在全球50多個地區和北美分別締造逼近1億2000萬美元和破9000萬美元的首映票房成績，都超乎各界的預期，顯示觀眾真的不想再悶下去，碰到商業大片推出，不管疫情 還沒清零也會捧場。成本比「捍衛戰士：獨行俠」還高一些的「尚氣與十環傳奇」，全球總票房累計已超過3億8600百萬美元，影圈對於接下來的大片表現都信心十足，也沒有誰還打算延檔。

沒辦法趁此時景氣正旺時好好賣一波，「捍衛戰士：獨行俠」現在確定超越其他強片的只有「因新冠疫情讓觀眾等最久」，相較於「007 生死交戰」比原定上片晚快一年半、「黑寡婦」和「噤界II」都是晚一年兩個月，「猛毒2」和「玩命關頭9」差不多晚一年，「魔鬼剋星：未來世」大概晚一年4個月，「捍衛戰士：獨行俠」暫時比疫情未爆發前檔期延後一年11個月才要登場。歐美之前有網友跟阿湯喊話：「要不要改變主意再挪回來？」只怕現在也不一定還卡得進來。