金鐘56／「天橋上的魔術師」包6獎 完整得獎名單看這裡

戲劇「天橋上的魔術師」成第56屆金鐘大贏家。圖／中央社

「第56屆電視金鐘獎」台灣當地時間2日晚間7點舉行。目前《天橋上的魔術師》獲6獎、其次則為《做工的人》獲4獎，而《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《全明星運動會》、《客家電影院 ─光的孩子》分別奪2獎。

金鐘綜藝主戰場「綜藝節目獎」由詹仁雄製作的女團選秀節目「菱格世代DD52」拿下，而「綜藝節目主持人獎」則由「36題愛上你」的吳姍儒、唐綺陽及炎亞綸獲得。此外，李銘順、徐堰鈴分別以「做工的人」、「客家電影院-光的孩子」勇奪本屆金鐘迷你劇集視帝后，人在新加坡的李銘順透過視訊，零時差得知奪獎，激動低頭落淚，徐堰鈴則打敗2視后脫穎而出。

李銘順此次已是二度拿下視帝，他在「做工的中」演活工人阿祈，把小人物努力發財的悲喜詮釋得維妙維肖。後期他詮釋角色中風，半身癱瘓、臉歪嘴斜的一面，除了要控制身上每塊肌肉，還得精準在對白中傳遞情感，展現高難度表演，而為了符合工人形象，李銘順增重10公斤養出大肚腩，讓他笑說拍完減肥減到快瘋掉。

Darren（邱凱偉）以「我的婆婆怎麼那麼可愛」的大兒子蘇秉忠一角，抱回金鐘獎戲劇節目男配角獎，他得知自己獲獎當下，立刻抱住一旁的同劇演員楊銘威獻吻，上台後，好不容易放下一整天緊張情緒，第一句就說：「天啊，我好餓哦。」簡嫚書則以「她們創業的那些鳥事」拿下戲劇節目女配角，她致詞時，主動說要將這個獎獻給媽媽，「妳的美麗與善良，我永遠記在心中，我要將今天獲得的祝福分享出去，願世界上所有的生命能夠感受到愛與自由」。簡嫚書在「鳥事」演出個性豪放的交際花林美季，有別於過去的文青形象，評審盛讚她將一個可能流俗的角色演得恰到好處，令人動容。

有「劇場 天后」封號的徐堰鈴，2009年首次演出電視劇，即以「彩色寧靜海」入圍戲劇節目女配角獎，在「光的孩子」中，她詮釋一名女編舞家在，在事業攀向高峰的同時，面臨養母失智、養兄自殺、懷孕生子等人生課題，評審評語：「於劇場養成，跨界影視仍展現其表演爆發力， 精確掌握角色各種面向亦令角色具可觀性。其使用客語的台詞表達能力打動人心。」

「迷你劇集（電視電影）女配角獎」由小薰（黃瀞怡）《大債時代》奪得，她上台忍不住落淚：「我本身講話會結巴，但唯有拍戲，可以讓我找到歸屬感。」她坦言自己沒當過媽媽，不知道當媽媽的感覺是什麼，「但只要你們不嫌棄，我會一直演下去」。她表示自己能夠演好角色，參考的原型是自己的母親充滿母愛的典型，最後她驕傲地喊：「我是泰雅族！」

2021金鐘獎完整得獎名單如下：

【兒童少年節目獎】《kakudan 時光機》

【動畫節目獎】《未來宅急便》

【迷你劇集（電視電影）女配角獎】小薰（黃瀞怡）／《大債時代》

【迷你劇集（電視電影）男配角獎】薛仕凌／《做工的人》

【迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎】游珈瑄／《公視迷你電影院—家庭式》

【非戲劇類節目攝影獎】陳一松、陳相宇、陳昱翔／《福爾摩沙守謢者》

【非戲劇類節目剪輯獎】洪瑞憶、許聰仁／《不羈─臺灣百年流變與停泊》

【生活風格節目主持人】大霈（李霈瑜）／《原來是匠紫》

【生活風格節目獎】《誰來晚餐》／公視

【燈光獎】葉明廣／《天橋上的魔術師》

【戲劇類節目攝影獎】陳克勤、高子皓／《天橋上的魔術師》

【戲劇類節目剪輯獎】姜叙佩／《公視人生劇展─人生清理員》

【動畫節目獎】未來宅急便

【兒童少年節目獎】kakudan時光機

【兒童少年節目主持人獎】Lan pao（薛紀綱）／kakudan時光機

【自然科學紀實節目獎】福爾摩沙守謢者

【人文紀實節目獎】不羈─臺灣百年流變與停泊

【自然科學及人文紀實節目主持人獎】舒夢蘭／福爾摩沙守謢者

【非戲劇類節目導演 獎】李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章

【特殊貢獻獎】任立渝

【迷你劇集（電視電影）編劇獎】徐麗雯／客家電影院─光的孩子

【聲音設計獎】林耿農／不羈─臺灣百年流變與停泊

【美術設計獎】王誌成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術師

【戲劇節目最具潛力新人獎】 李奕樵／天橋上的魔術師

【電視電影獎】 主管再見

【迷你劇集（電視電影）女主角獎】 徐堰鈴／客家電影院─光的孩子

【迷你劇集（電視電影）男主角獎】 李銘順／做工的人

【節目創新獎】 全明星運動會

【非戲劇類節目導播獎】李麗芳／第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮

【益智及實境節目獎】全明星運動會

【益智及實境節目主持人獎】曾國城／一字千金─鬥字英雄會

【綜藝節目獎】菱格世代DD52

【綜藝節目主持人獎】唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸【吳庚霖】／36題愛上你

【迷你劇集（電視電影）導演獎】鄭芬芬／做工的人

【迷你劇集獎】做工的人

【戲劇節目男配角獎】Darren【邱凱偉】／我的婆婆怎麼那麼可愛

【戲劇節目女配角獎】簡嫚書／她們創業的那些鳥事

【戲劇節目編劇獎】張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏／客家尋味劇場─女孩上場

【戲劇節目男主角獎】薛仕凌／生生世世

【戲劇節目女主角獎】鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛

【戲劇節目導演獎】楊雅喆／天橋上的魔術師

【戲劇節目獎】 天橋上的魔術師