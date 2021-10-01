沒有戲分就看不到他…張震爆提摩西私下一面

張震現場示範八極拳。（圖：TVBS提供）

首度參與好萊塢電影 ，在「沙丘」（Dune）中飾演尤因醫生的張震，受邀上由方念華主持的節目。張震從接到導演 的email之後就開始做功課，還特別找母語是英語的朋友來幫忙一起讀劇本、過台詞，前後花了半年的時間。

張震過去曾與不少重量級導演合作，像是王家衛、李安、侯孝賢等等，他在節目上暢談與這些導演們一起工作 的心得，拍攝王家衛的「一代宗師」時，張震為戲苦練3年八極拳，回憶起這段往事笑說：「有一天(王家衛)導演就跟我說，他認識一個八極拳的老師，問我要不要去跟老師上課？我當然只能說好呀，誰知道去上課還真的是紮紮實實的上課！」沒想到張震最後竟練拳練出興趣，還去參加比賽，獲得一等獎，他笑說根本沒想到會是這樣的結果。

張震多次為拍電影學習新技能，因此獲得「演藝圈學霸」的美名，像是2000年拍攝李安導演的「臥虎藏龍」時，他特別學習維吾爾族語及騎馬。回憶起和李安合作的過程，張震說：「在正式開拍前的一個月前，李安會要求所有的演員、工作人員住在同樣的飯店。每天都有固定的行程，像是早上大家一起練太極拳、吃完早餐之後，像我可能就開始練習騎馬，章子怡就去練劍。」

因此在電影正式開拍之前，大家都會很清楚劇本，相較於李安這種有系統的工作方式，張震笑說，侯孝賢導演就很free style，張震說：「侯導的劇本就幾張A4紙，有時候會搞不清楚到底是怎麼一回事，但他就很會說故事啊！講一講就會很想參與演出了。」

張震這次拍攝好萊塢電影「沙丘」，與男主角「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)有幾場對手戲，張震說：「提摩西很親切，是個非常認真的演員，通常在拍攝現場還沒輪到他的時候，他都會躲起來自己練習，培養拍攝的情緒，都看不到他，等到開拍時才會出現，我非常欣賞他這樣認真的工作態度。」而張震也形容「沙丘」根本是一部科幻宮鬥劇，相信看過的觀眾可以了解他的意思。